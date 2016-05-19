Avrupa’ya Gidenler ve Küme Düşenler Belli Oldu, Galatasaray Avrupa’ya Gidecek mi?

Oynanan maçların ardından Avrupa'ya gidecek ve küme düşecek takımlar belli oldu.

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak takım oldu.

KONYA, BAŞAKŞEHİR VE OSMANLI UEFA'YA

Ligi 3. olarak tamamlayan Konyaspor ile 4. sıradaki Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

G.SARAY'IN FİNALDE F.BAHÇE'YE YENMESİ LAZIM

Ligi 6. sırada tamamlayan Galatasaray'da artık tek hedef Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi mağlup etmek olacak.





MERSİN, SİVAS VE ESKİŞEHİR KÜME DÜŞTÜ Oynanan maçların ardından küme düşen son 2 takım da belli oldu. Mersin İdmanyurdu'nun ardından Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Sivasspor ile, Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilen Eskişehirspor lige veda etti. Avrupa'dan 1 yıl men cezası alan sarı-kırmızılılar, kupayı Fenerbahçe'ye kaptırırsa cezasını bir sonraki sene çekecek, yani ceza 2 yıla çıkmış olacak.

Değişen statü gereği Türkiye Kupası'nda final oynayap ekip değil ligi 5. sırada tamamlayan takım Avrupa'ya gidecek. Dolayısıyla Akhisar Belediyespor'u 1-0 yenen Osmanlıspor, UEFA biletini kapan son takım oldu.