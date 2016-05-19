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Avrupa’ya Gidenler ve Küme Düşenler Belli Oldu, Galatasaray Avrupa’ya Gidecek mi?
Spor Toto Süper Lig’de bu hafta oynanan ligin son maçlarından sonra hangi takımların Avrupa’ya gideceği ve hangi takımların küme düştüğü kesinlik kazandı. Ayrıntılar haberimizde.
19 Mayıs 2016 Perşembe 20:37
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında birbirinden önemli maçlar oynandı.
Oynanan maçların ardından Avrupa'ya gidecek ve küme düşecek takımlar belli oldu.
BEŞİKTAŞ İLE F.BAHÇE DEVLER LİGİ'NE
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak takım oldu.
İkinci sıradaki Fenerbahçe ise Devler Ligi'nde iki ön eleme oynayacak.
KONYA, BAŞAKŞEHİR VE OSMANLI UEFA'YA
Ligi 3. olarak tamamlayan Konyaspor ile 4. sıradaki Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.
Değişen statü gereği Türkiye Kupası'nda final oynayap ekip değil ligi 5. sırada tamamlayan takım Avrupa'ya gidecek. Dolayısıyla Akhisar Belediyespor'u 1-0 yenen Osmanlıspor, UEFA biletini kapan son takım oldu.
G.SARAY'IN FİNALDE F.BAHÇE'YE YENMESİ LAZIM
Ligi 6. sırada tamamlayan Galatasaray'da artık tek hedef Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi mağlup etmek olacak.
Avrupa'dan 1 yıl men cezası alan sarı-kırmızılılar, kupayı Fenerbahçe'ye kaptırırsa cezasını bir sonraki sene çekecek, yani ceza 2 yıla çıkmış olacak.
MERSİN, SİVAS VE ESKİŞEHİR KÜME DÜŞTÜ
Oynanan maçların ardından küme düşen son 2 takım da belli oldu. Mersin İdmanyurdu'nun ardından Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Sivasspor ile, Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilen Eskişehirspor lige veda etti.
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