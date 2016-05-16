Avrupa’da Beşiktaş Aşkı!

Nürnberg Beşiktaşlılar Derneği'nde maçı takip eden Beşiktaş taraftarları, maç boyunca adeta tribündeymişçesine takımlarını desteklediler. Atılan her golde, sevinç çağlıkları dışarlara taştı. Aralarında kadın taraftarların da olduğu Beşiktaşlılar, maç sonunda bahçeye çıkıp şampiyonluklarını burada meşaleler yakarak kutladılar. araftarlar daha sonra araçları ile Nürnberg sokaklarında korna çalıp Beşiktaş şampiyonluğunun coşkusunu doya doya yaşadılar.
KÖLN'DE BEŞİKTAŞ KARNAVALI
Almanya
'nın Köln kentinde Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk kutlama
ları karnaval havasında geçti. Avrupa
Beşiktaşlılar Derneği'nin üyeleri, maçı Diamonds Diskotek'te izledi. Üzerlerinde siyah-beyaz formaları ve atkılarıyla Beşiktaşlılar maç süresince takımları için tezahüratta bulundular. Maçın bitmesiyle birlikte Beşiktaşlıların coşkusu doruğa ulaştı. Köln'ün eğlence mekanlarının bulunduğu Ring caddesine çıkan Beşiktaşlılar şampiyonluğun sevincini yaşadılar. Beşiktaşlıların geç saatlere kadar süren kutlamaları süresince polis caddeyi trafiğe kapattı.
HAMBURG'DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU
Beşiktaş taraftarları, yedi yıl sonra gelen şampiyonluğu Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da büyük bir coşkuyla kutladılar. Avrupa'da ilk kurulan resmi taraftar derneklerinden olan Hamburg Beşiktaşlılar Birliği üyeleri kentin St. Pauli ilçesinde Çarşı Grubu'nun lokali Gol Lounge'da Beşiktaş Osmanlıspor maçını izlediler.
Beşiktaşlılar Birliği Başkanı Lütfü Kortağ, yönetim kurulu üyeleri Bülent İreçge ve Ertaş Akçelik maç sonunda üyelerle birlikte lokal önünde de sevinç gösterilerinde bulundular. Lütfü Kortağ şampiyonluğu bileklerinin gücüyle kazandıklarını ve Şampiyonlar Ligi'nde de fırtına gibi eseceklerini söyledi.
LONDRA YERALTI
İngiltere’nin başkenti Londra’da, Spor Toto Süper Lig’de dün akşam oynanan Beşiktaş-Osmanlıspor karşılaşması sonrasında şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş taraftarları, siyah- beyazlı takımın şampiyonluğunu kutladı.
Maçın bitmesi ardından taraftarlar, ellerinde meşaleler ve Beşiktaş bayraklarıyla, Kuzey Londra’da Türk mahallesi olarak tanınan Harringay’e toplandılar. Beşiktaşlı taraftarlar, kapalı bir işyerinin kapısına “Londra Yeraltı” yazılı dev bir pankart astı.
Saatler ilerledikçe sayıları artan taraftarlar, ana caddeye çıkarak trafiği kapattı. Kalabalığın arasından geçmeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Cadde üzerine onlarca güvenlik kamerasının yer almasına rağmen İngiliz polisi herhangi bir müdahalede bulunmadı.
Sık sık şampiyonluk sloganı atan taraftarlar 7 yıl aradan sonra elde edilen şampiyonluğu doyasıya kutladı. İlerleyen dakikalarda araçlarıyla konvoy oluşturan Londralı taraftarlar, şehirde tur attılar.