Avrupa’da Beşiktaş Aşkı!

Nürnberg Beşiktaşlılar Derneği'nde maçı takip eden Beşiktaş taraftarları, maç boyunca adeta tribündeymişçesine takımlarını desteklediler. Atılan her golde, sevinç çağlıkları dışarlara taştı. Aralarında kadın taraftarların da olduğu Beşiktaşlılar, maç sonunda bahçeye çıkıp şampiyonluklarını burada meşaleler yakarak kutladılar. araftarlar daha sonra araçları ile Nürnberg sokaklarında korna çalıp Beşiktaş şampiyonluğunun coşkusunu doya doya yaşadılar.





KÖLN'DE BEŞİKTAŞ KARNAVALI

Almanya 'nın Köln kentinde Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk kutlama ları karnaval havasında geçti. Avrupa Beşiktaşlılar Derneği'nin üyeleri, maçı Diamonds Diskotek'te izledi. Üzerlerinde siyah-beyaz formaları ve atkılarıyla Beşiktaşlılar maç süresince takımları için tezahüratta bulundular. Maçın bitmesiyle birlikte Beşiktaşlıların coşkusu doruğa ulaştı. Köln'ün eğlence mekanlarının bulunduğu Ring caddesine çıkan Beşiktaşlılar şampiyonluğun sevincini yaşadılar. Beşiktaşlıların geç saatlere kadar süren kutlamaları süresince polis caddeyi trafiğe kapattı.

HAMBURG'DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Beşiktaş taraftarları, yedi yıl sonra gelen şampiyonluğu Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da büyük bir coşkuyla kutladılar. Avrupa'da ilk kurulan resmi taraftar derneklerinden olan Hamburg Beşiktaşlılar Birliği üyeleri kentin St. Pauli ilçesinde Çarşı Grubu'nun lokali Gol Lounge'da Beşiktaş Osmanlıspor maçını izlediler.