Avrupa takımları Mehmet Topal için sırada

Fenerbahçe ve milli takımın istikrar abidesi olan Mehmet Topal, bu sezon da başarılı bir performans sergiledi. Hemen her transfer döneminde Avrupa’dan takımların iştahını kabartan tecrübeli oyuncu, yine peşine birçok devi taktı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Topal’a neredeysen her ligden talip var. İspanya’dan Sevilla ve Deportivo; İngiltere’den Tottenham; Almanya’dan Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Leverkusen ve Mönchengladbach, Farnsa’dan Bordeaux ve Hollanda ekibi PSV’nin, yıldız futbolcunun menaceriyle temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi.



Fener’de kalmak istiyor



Mehmet Topal’ın talibi çok ancak o, Fenerbahçe’de çok mutlu. Tecrübeli futbolcu her fırsatta bunu dile getiriyor ve takımda kalmak istediğini söylüyor. Vitor Pereira ve yönetim de yıldız oyuncudan son derece memnun. Yönetimin bu ay Mehmet Topal ve menaceriyle masaya oturarak başarılı futbolcu ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.