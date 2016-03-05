Avrupa Süper Ligi tartışmaları devam ediyor!

MANUEL PELLEGRİNİ: Hiç hoşuma gitmedi. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak etmek gerektiği görüşündeyim. Güney Amerika'da buna benzer bir uygulama yaptılar başarılı olamadılar. Şampiyonlar Ligi'nin havası bambaşka...



GUUS HİDDİNK: Bütün takımlar bu konuda çok dikkatli davranmalı. Leicester gibi takımların başarısı ne olacak. Onların bulundukları yerde olmak isteyen birçok takım zahmetsiz Şampiyonlar Ligi'ne gitmemeli.



LOUIS VAN GAAL: Avrupa Süper Ligi'ne tamamen karşıyım. Şampiyonlar Ligi sadece kendi liglerinde şampiyon olan takımlar için geçerli olmalı. Önce 1-2-3-4 takım dediler. Şimdi de Şampiyonlar Ligi'nden ayrılalım diyorlar. Tamamen karşıyım...



SLAVEN BİLİC: Şampiyonlar Ligi'nin yerini Coca Cola kupası veya bunun gibi bir kupanın alacağını hiç zannetmiyorum. Zaten para konuşuyor ve sistemde kulüplerin yeterince kazanacağı para var. Futbol sadece para olmamalı...



RANİERİ: Beş takım yerleri garanti olsun diyerek ayrılmak istiyorlar. Aslında korkuyorlar. Kaybettikleri için bu yola başvurmak istiyorlar. Korkak oldukları için bu yolu tercih ediyorlar. Bu doğru değil, korkuyorlar, para kaybetmekten korkuyorlar, Şampiyonlar Ligi'ne hak eden takımlar gitmeli. Hak etmek için çok çalışmaları gerekiyor. Bu nedenle kısa yolu tercih ediyorlar.



Edip Adanır - Londra