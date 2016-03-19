Avrupa'nın sınav haftası

Türkiye, İngiltere, İtalya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki derbilerin yanı sıra Fransa, Hollanda ve Hırvatistan liglerinde büyük rekabete sahne olan maçlar yapılacak.



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası, saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle kapanacak.



Türkiye'de ayrıca, PTT 1. Lig'in 26. haftası Adana derbisine sahne olacak. Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Adanaspor ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.



İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan iki Manchester ekibi, 31. hafta mücadelesinde galibiyet arayacak. Manchester City'nin Manchester United'ı ağırlayacağı mücadelenin başlama vuruşu, TSİ 18.00'de gerçekleştirilecek.



İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasındaki Torino derbisinde, TSİ 16.00'da Torino ile lider Juventus karşılaşacak.



Çek Cumhuriyeti'nde ise Prag derbisi heyecanı yaşanacak. Ligin 22. haftasının kapanış maçında lig ikincisi Sparta Prag ile Slavia Prag, TSİ 20.30'da sahaya çıkacak.



- Haftanın diğer önemli maçları



Derbi karşılaşmaların dışında Fransa'da şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain ile lig ikincisi Monaco, TSİ 22.00'de kozlarını paylaşacak.



Hollanda'da ligin ilk iki sırasındaki PSV ile Ajax, 28. hafta mücadelesinde TSİ 17.45'te karşı karşıya gelecek.



Hırvat futbolunda aralarında büyük rekabet olan iki takım Hajduk Split ile lider Dinamo Zagreb ise 28. hafta maçında TSİ 16.00'da üç puan mücadelesi verecek.