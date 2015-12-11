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Avrupa Kupasında Galatasaray ve Fenerbahçeyi Bekleyen Büyük Tehlike
Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe hafta içi biten karşılaşmalardan 1-1 lik sonuç almışlardı, bu beraberlikler iki takımında UEFA ligine tutunmalarına yetti, fakat son 32'ye kalan takımlar arasında Rus takımlarınında olması gergin geçen politikaların futbola yansımasına neden olabilir
11 Aralık 2015 Cuma 10:02
Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe hafta içi biten karşılaşmalardan 1-1 lik sonuç almışlardı, bu beraberlikler iki takımında UEFA ligine tutunmalarına yetti, fakat son 32'ye kalan takımlar arasında Rus takımlarınında olması gergin geçen politikaların futbola yansımasına neden olabilir
Fenerbahçe, dün akşam Celtic'le berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıktı ve bir üst tura yükseldi.
Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray ise bulunduğu gruptan çıkamayarak Avrupa Ligi'nde son 32'ye kaldı.
Avrupa Ligi'ndeki bir başka temsilcimiz Beşiktaş ise Sporting Lizbon'a yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.
Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, bu turda Rus takımları Lokomotiv Moskova ve Krasnodar eşleşme ihtimali bulunuyor. Türkiye ile Rusya arasında yaşanan siyasi gerilim göz önüne alındığında böyle bir durumla karşı karşıya gelinirse ne olacağı bilinmiyor.
UEFA ayırmayacak
UEFA yetkilileri, bu konuda bir açıklama yaparak iki ülkenin Arvupa Ligi'nde oynayan takımlarının kura çekimi sonucunda karşılaşmasına engel olmayacaklarını bildirmişlerdi. Aynı UEFA, Rusya ve Ukrayna takımlarının Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde eşleşmeyeceklerini açıklamıştı.
Voleybol müsabakaları iptal edilmişti
Futbolda yaşanması ihtimal dahilinde olan bu durum, geçtiğimiz günlerde voleybolda gündeme gelmişti. Arkasspor ve Ziraat Bankası'nın Rus rakipleri Türkiye'ye gelmeyince oynanması gereken karşılaşma iptal edilmişti.
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Anahtar Kelimeler:GalatasarayFenerbahçe
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