Avrupa Kupasında Galatasaray ve Fenerbahçeyi Bekleyen Büyük Tehlike

Fenerbahçe, dün akşam Celtic'le berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıktı ve bir üst tura yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray ise bulunduğu gruptan çıkamayarak Avrupa Ligi'nde son 32'ye kaldı.

Avrupa Ligi'ndeki bir başka temsilcimiz Beşiktaş ise Sporting Lizbon'a yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, bu turda Rus takımları Lokomotiv Moskova ve Krasnodar eşleşme ihtimali bulunuyor. Türkiye ile Rusya arasında yaşanan siyasi gerilim göz önüne alındığında böyle bir durumla karşı karşıya gelinirse ne olacağı bilinmiyor.

UEFA ayırmayacak

UEFA yetkilileri, bu konuda bir açıklama yaparak iki ülkenin Arvupa Ligi'nde oynayan takımlarının kura çekimi sonucunda karşılaşmasına engel olmayacaklarını bildirmişlerdi. Aynı UEFA, Rusya ve Ukrayna takımlarının Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde eşleşmeyeceklerini açıklamıştı.

Voleybol müsabakaları iptal edilmişti

Futbolda yaşanması ihtimal dahilinde olan bu durum, geçtiğimiz günlerde voleybolda gündeme gelmişti. Arkasspor ve Ziraat Bankası'nın Rus rakipleri Türkiye'ye gelmeyince oynanması gereken karşılaşma iptal edilmişti.