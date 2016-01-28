Avrupa kulüplerinin yeni hedefi Sinan Gümüş

Galatasaray'da çalkantılarla geçen sezonun en büyük kazancı olarak görülen Sinan Gümüş'ün ismi Avrupa'da da manşetlere çıkmaya başladı. Fransız gazeteleri, oynadığı son 6 maçta 7 gol atarak yıldızlaşan Sinan Gümüş'ün Monaco'nun radarında olduğunu yazdı.





RUSLAR DA DEVREDE

Galatasaray'dan yıllık 500 bin euro kazanan 22 yaşındaki futbolcu için, Spartak Moskova'nın da devrede olduğu kaydedildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 3 MİLYON EURO

Öte yandan 2019'a kadar Galatasaray ile sözleşmesi olan Sinan'ın kontratındaki serbest kalma bedelinin 3 milyon Euro olduğu iddia edildi.

BEDELSİZ OLARAK ALINMIŞTI

Galatasaray, Sinan Gümüş'ü 2014/15 sezonunda Stuttgart'tan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

(Kaynak: Sporx)