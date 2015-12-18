Avrupa'da ilk 20 listesine giren Türk Kulübü Galatasaray oldu

İngiltere merkezli 'London School of Marketing' isimli ticaret okulunda yer alan pazarlama uzmanları, Avrupa'daki kulüpler arasında en değerli 20 kulübü belirledi.

LİSTEYE GİREN TEK TÜRK KULÜBÜ

Hazırlanan listeye giren tek Türk takımı Galatasaray olurken, listede İspanyol ekibi Real Madrid, ilk sırada yer aldı. Galatasaray'ın değeri 187 milyon sterlin (yaklaşık 600 milyon TL) olarak gösterildi.

Yapılan araştırmaya göre Avrupa'nın en değerli 20 kulübü şöyle:

1- Real Madrid - 2.07 milyar pound

2- Manchester United - 2.05 milyar pound

3- Barcelona - 2.007 milyar pound

4- Manchester City - 2 milyar pound

5- Bayern Münih - 1.492 milyar pound

6- Chelsea - 870 milyon pound

7- Arsenal - 832 milyon pound

8- Liverpool - 624 milyon pound

9- Juventus - 531 milyon pound

10- AC Milan - 492 milyon pound

11- Borussia Dortmund - 445 milyon pound

12- Paris St Germain - 403 milyon pound

13- Tottenham Hotspur - 381 milyon pound

14- FC Schalke - 363 milyon pound

15- Inter Milan - 279 milyon pound

16- Atletico Madrid - 277 milyon pound

17- Napoli - 224 milyon pound

18- Newcastle United - 222 milyon pound

19- West Ham United - 196 milyon pound

20- Galatasaray - 187 milyon pound