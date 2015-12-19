Atletico Madrid kulübünden Gökhan Töre'ye servet

İspanyol devi Atletico Madrid, Beşiktaş'ın başarılı sağ kanat oyuncusu Gökhan Töre için 11 Milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

OCAK'TAN BERİ PEŞİNDELER

Siyah-Beyazlılar'da bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Gökhan Töre'ye La Liga devi Atletico Madrid'in ilgisi sürüyor. Kara Kartal'ın genç yıldızı için geçen sezon da girişimlerde bulunan ancak bu transfer konusunda sonuca ulaşamayan İspanyol ekibinin; 23 yaşındaki futbolcu için tekrar Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı. Kırmızı- Beyazlılar'ın yıldız sağ kanat oyuncusu için yönetime 11 milyon Euro'luk (35 milyon TL) teklifte bulunduğu bildirildi. Bu transferi Ocak ayında bitirmeyi planlayan Atletico'ya, Başkan Fikret Orman'ın olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

ORMAN: SEZON SONU GELİN

Beşiktaş'ın 1 numarası, Atletico Madrid'ten gelen bu teklifi, "Ligde bu sezon şampiyonluk yolunda oldukça iddialı bir durumdayız. Takımımız ligde lider. Gökhan Töre de takımımızın önemli bir parçası. Bu oyuncumuzu ara transfer döneminde takımdan göndermemiz mümkün değil. Bu önerinizi ancak sezon sonunda değerlendirmeye alabiliriz" sözleriyle geri çevirdi.

(Kaynak: Fanatik)