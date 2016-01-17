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Atletico Madrid Gökhan Töre için Beşiktaş'a servet önerdi

FİFA tarafından gelen yasağı göz önünde bulunduran Atletico Madrid takımını güçlendirmek için hamleler yapıyor, ilk hedeflerinin Beşiktaş'ın başarılı ismi Gökhan Töre olduğu öğrenildi

Atletico Madrid Gökhan Töre için Beşiktaş'a servet önerdi

 FIFA tarafından 2 dönem transfer cezasına çarptırılan (gelecek sezondan itibaren) Atletico Madrid, ocak ayını boş geçirmek istemiyor.

İspanyol kulübünün 23 yaşındaki Gökhan Töre'yi transfer etmek istediği ve siyah-beyazlı kulübe 17 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.



Töre'nin La Liga hayali

Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana ortaya koyduğu futbolla alkış toplayan Gökhan Töre'nin de hayali olan La Liga'da oynamak için bu fırsatı kaçırmak istemediği belirtildi.



Gökhan yerine İspanyol kanat

Yönetimin bu cazip teklif karşısında teknik direktör Şenol Güneş ile görüştüğü ve tecrübeli hocanın onay vermesi halinde satılması yönünde karar alacağı öğrenildi.



Yönetim, anlaşma sağlanması durumunda Töre'nin yerine İspanya'dan bir kanat oyuncusunu kadroya katmayı planlıyor.



Öte yandan transferin gerçekleşmesi halinde Gökhan Töre lig tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenen Türk futbolcusu olacak. (Arda Turan 12 milyon euro'ya transfer olmuştu)

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Atletico MadridBeşiktaşGökhan Töre
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