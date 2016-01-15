Atletico Madrid Çeyrek Final Biletini Kaptı

İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Rayo Vallecano'yu 3-0 yenen Atletico Madrid çeyrek finale çıktı.



Eleme turunun ilk maçında deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Atletico Madrid'e çeyrek finali getiren golleri 39. dakikada Angel Martin Correa ve 80 ile 90+1. dakikalarda Antoine Griezmann attı. Atletico Madrid'in 2. golüne kadar sahada iyi bir mücadele veren Rayo Vallecano, hücumda etkili olamayınca kupaya veda etti.

VALENCIA GRANADA'YI GEÇTİ

Kral Kupası'nda bu akşam oynanan diğer maçta Valencia deplasmanda Granada'yı 3-0 yendi. Valencia'nın gollerini Zahibo, Alcacer ve Piatti kaydetti. Sahasındaki ilk maçı da 4-0 kazanan Valencia, çeyrek finale kalan diğer takım oldu.

MIRANDES DEPORTIVO'YU DEVİRDİ

Bu arada Kral Kupası'nda çeyrek finale kalan 8 takım arasında 2. ligde mücadele eden tek takımın Mirandes olması dikkati çekti. Sahasında 1-1 berabere kaldığı Deportivo'yu deplasmanda 3-0 yenme başarısını gösteren Mirandes, 2011-2012 sezonunda bu kupada yarı finale kadar çıkmıştı.

KURA ÇEKİMİ YARIN

Atletico Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Celta, Las Palmas, Athletic Bilbao ve Mirandes'in yer aldığı Kral Kupası çeyrek finalinde eşleşmeler yarın yapılacak kura çekiminde belli olacak.