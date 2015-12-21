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Atletico Madrid 9 maç sonra seriyi bozuldu

İspanya La Liga liderlik mücadelesi veren ve son 9 maçtır bileği bükülemeyen Atletico Madrid dün deplasmanda oynadığı Malaga karşılaşmasından 1-0 yenik ayrıldı

Atletico Madrid 9 maç sonra seriyi bozuldu
İspanya La Liga liderlik mücadelesi veren ve son 9 maçtır bileği bükülemeyen Atletico Madrid dün deplasmanda oynadığı Malaga karşılaşmasından 1-0 yenik ayrıldı
İspanya La Liga'da lider Barcelona'nın ardından şampiyonluk yarışını sürdüren Atletico Madrid, Malaga'ya deplasmanda 1-0 yenilerek, ligde 9 maç aradan sonra mağlup oldu.

İspanya La Liga'da 16. hafta heyecanı yaşandı. 35 puan ve maç eksiği ile liderliğini sürdüren Barcelona'nın ardından aynı puanda bulunan Atletico Madrid, Malaga deplasmanında son dakikalarda yediği golle şampiyonluk yarışında yara aldı. Deplasmanda Malaga'ya 87. dakikada Charles'ın golüyle mağlup olan Madrid ekibinde Gabi, 56. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ligde son olarak 6. haftada Villarreal'e yenilen Atletico Madrid, aradan geçen 9 haftalık süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik almıştı. Madrid, Malaga karşısında aldığı yenilgi ile 9 maç sonra mağlubiyetle tanıştı. - İSTANBUL
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Atletico Madrid
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