Atiker Konyaspor eli boş döndü!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Atiker Konyaspor deplasmanda Belçika ekibi Gent ile karşılaştı. Ghelamco Arena'da oynanan maçı Gent 2-0 galip tamamladı.
Ev sahibi ekibin gollerini 17. dakikada Kenny Saief, 33. dakikada Renato Neto kaydetti.
H Grubu'nun diğer maçında Shakhtar Donetsk, konuk ettiği Braga'yı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından Shakhtar puanını 6'ya Gent 4'e çıkardı. Braga 1 puanda kalırken Konyaspor haftayı puansız kapattı.
GENT 2 - 0 ATİKER KONYASPOR
GOLLER: 17' Kenny Saief, 33' Neto (Gent)
STAT: Ghelamco Arena
HAKEM: Istvan Vad
SAAT: 20:00
GENT: Rinne, Ndongala, Milisevic, Gershon, Nielsen, Asare, Van der Bruggen, Mitrovic, Saief, Coulibaly, Neto
TEKNİK DİREKTÖR: Hein Vanhaezebrouck
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Douglas, Ali Turan, Vukovic, Jonsson, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Skubic, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman