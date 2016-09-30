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Atiker Konyaspor eli boş döndü!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Atiker Konyaspor deplasmanda Belçika ekibi Gent ile karşılaştı.

Atiker Konyaspor eli boş döndü!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Atiker Konyaspor deplasmanda Belçika ekibi Gent ile karşılaştı. Ghelamco Arena'da oynanan maçı Gent 2-0 galip tamamladı.

Ev sahibi ekibin gollerini 17. dakikada Kenny Saief, 33. dakikada Renato Neto kaydetti.

H Grubu'nun diğer maçında Shakhtar Donetsk, konuk ettiği Braga'yı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Shakhtar puanını 6'ya Gent 4'e çıkardı. Braga 1 puanda kalırken Konyaspor haftayı puansız kapattı.

GENT 2 - 0 ATİKER KONYASPOR

GOLLER: 17' Kenny Saief, 33' Neto (Gent)

STAT:  Ghelamco Arena 
HAKEM:  Istvan Vad
SAAT: 20:00

GENT: Rinne, Ndongala, Milisevic, Gershon, Nielsen, Asare, Van der Bruggen, Mitrovic, Saief, Coulibaly, Neto
TEKNİK DİREKTÖR: Hein Vanhaezebrouck

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Douglas, Ali Turan, Vukovic, Jonsson, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Skubic, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

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