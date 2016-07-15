Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta kalma kararı aldı!

Beşiktaş'a Atiba Hutchinson'dan müjdeli haber geldi.



Siyah-Beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen ve geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan futbolcuların başında gelen Kanadalı futbolcu Beşiktaş'ta kalma kararı aldı.



Kanadalı yıldızın Beşiktaş'ta 2 sezon daha devam etme kararı aldığı belirtildi.



NTV Spor'un verdiği habere göre Atiba Hutchinson'ın Beşiktaş'ta kalacağı ve yeni sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.



Siyah beyazlı takımla 1 yıl daha mukavelesi olan Atiba, 1 milyon Euro garanti, 10 bin Euro da maç başı ücret alıyordu. İmzalanacak yeni sözleşme ile maaşını 1.5 milyon Euro'ya çıkması beklenen 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2018 yılına kadar uzamış olacak.



Son 3 sezonda Beşiktaş ile 119 maça çıkan Atiba, 5 gol atarken, 4'de asist yaptı.