Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Athletic Bilbao maçında sakatlanan Messi hakkında açıklama

Barcelona son oynadığı Athletic Bilbao maçında sakatlanarak yerini Arda Turan'a bırakan Lionel Messi'nin sakatlık durumu hakkında açıklama geldi

Athletic Bilbao maçında sakatlanan Messi hakkında açıklama

 Barcelona'nın Athletic Bilbao'yu 6-0 yendiği maçta Lionel Messi, devre arasında yerini Arda Turan'a bıraktı. Teknik direktör Luis Enrique'ye arka adalesinde hafif bir ağrı hissettiğini belirten Arjantinli futbolcu, ikinci yarıda sahaya çıkmadı.

İspanyol kulübü, yıldız oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir sakatlığının bulunmadığını açıkladı. Buna karşın Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Mundo Deportivo ve Sport gazeteleri, Messi'nin 20 Ocak Çarşamba günü Athletic Bilbao ile oynanacak Kral Kupası maçında forma giyemeyeceğini yazdı.

Messi, Kasım 2012'de oynanan Levante-Barcelona maçından bu yana forma giydiği hiçbir maçta oyundan çıkmamıştı.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Athletic Bilbao
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.