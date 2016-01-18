Athletic Bilbao maçında sakatlanan Messi hakkında açıklama

Barcelona'nın Athletic Bilbao'yu 6-0 yendiği maçta Lionel Messi, devre arasında yerini Arda Turan'a bıraktı. Teknik direktör Luis Enrique'ye arka adalesinde hafif bir ağrı hissettiğini belirten Arjantinli futbolcu, ikinci yarıda sahaya çıkmadı.

İspanyol kulübü, yıldız oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir sakatlığının bulunmadığını açıkladı. Buna karşın Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Mundo Deportivo ve Sport gazeteleri, Messi'nin 20 Ocak Çarşamba günü Athletic Bilbao ile oynanacak Kral Kupası maçında forma giyemeyeceğini yazdı.

Messi, Kasım 2012'de oynanan Levante-Barcelona maçından bu yana forma giydiği hiçbir maçta oyundan çıkmamıştı.