Aston Villa - Leicester City Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

Son lig maçında Crystal Palace’ı 1-0 mağlup eden Aston Villa bu sezon 2. Galibiyetini aldı. İlk hafta Bournemouth’u yendikten sonra oynadığı 19 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamayan ve Premier Lig’in dibine demir atan Remi Garde’ın öğrencileri bir galibiyet serisi yakalamak ve dipten kurtulmak istiyor. Konuk Leicester City’nin müthiş performansı ise devam ediyor. Tottenham’ı White Hart Line’de 1-0 devirmeyi başaran ekip 43 puanla Arsenal’le zirvede. 3 maç gol atamayan ve son galibiyetle rahatlayan Caldio Ranieri’nin öğrencileri bu deplasmanda da 3 puan peşinde. İlk yarıda oynanan maçı 3-2 kazanan ekip yine galibiyete yakın. Ev sahibinde Amavi, Traore, Hutton, Agbonlahor, Sanchez ve Grealish yok. Konuk takımda ise Schlupp forma giyemeyecek.