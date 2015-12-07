Astana Teknik Direktörü Stanimir Stoilov Meydan Okudu

Astana Teknik Direktör Stanimir Stoilov, yarın akşam Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Galatasaray ile oynayacakları maçı kazanarak Avrupa'ya kalkan son uçak biletini almak istediklerini söyledi.

Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov ile futbolcusu Abzal Beysebekov, maçın oynanacağı Türk Telekom Arena 'da basın toplantısı düzenledi. Galatasaray karşısında istedikleri sonucu alacaklarına inandığını belirten Stoilov, "Yeni bir takımız. En iyi puanla Türkiye'den ayrılacağımıza eminim. Takımımız elinden gelen her şeyi yaptı ve yapmaya devam edecek. Avrupa'ya kalkan son uçak biletini yarınki maçla alacağız. Oyuncularımın performansından son derece memnunum. Bu yüzden karamsar olmamak gerekiyor." şeklinde konuştu."

Galatasaray'la çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getiren Bulgar Teknik Adam, şunları kaydetti: "Bize şans vermeyenleri daha öncede duydum. Avrupa'da bu sezon 10'un üzerinde maç yaptık ve böyle düşünenlerden daha iyi performans gösterdik. Yarınki maçta yine bir mucize gerçekleştireceğimize ve bizim başarılı olacağımıza inanmayanların tersine bir performans göstereceğimize eminim."

Galatasaray'daki teknik direktörlük değişikliği için de Stoilov, "Eski hoca da yeni hoca da mükemmel seviyesinde iyi antrenörler. İşimiz zor olacak. Mustafa Denizli'nin defalarca şampiyonluklar yaşadığını unutmamak gerek. Her durumda işimiz oldukça zor." değerlendirmesinde bulundu.

BEYSEBEKOV: KAZANACAĞIMIZA EMİNİM

Savunma oyuncusu Beysebekov da Galatasaray'ı izlediklerini ve maçı kazanacaklarından emin olduklarını söyledi.

Beysebekov, "Galatasaray'ı izledik. Üstün ve zayıf taraflarını gördük. Bunların hepsini yarınki maçta dikkate alacağız ve buna göre bir oyun sergileyeceğiz. Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kazanacağımıza eminiz." dedi.