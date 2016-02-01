Astana takımının golcüsü Karabükspor'da!

Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren kırmızı-mavili ekip, Demokratik Kongolu Junior Kabananga Kalonji’yi Karabük'e getirdi.
Kazakistan Premier Lig takımlarından Astana forması giyen Kabananga, 1.90'lık boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. 26 yaşındaki oyuncu Cercle Bruge formasını giydikten sonra Astana ile 2015 yılında sözleşme imzalamıştı. Kariyerinde 107 resmi maça çıkan Kongolu oyuncu bu maçlarda 21 kez fileleri sarstı.
Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Demokratik Kongolu oyuncunun bugün resmi imzayı atması bekleniyor