Astana Maçı Sonrası Mustafa Denizli Zorlu 90 Dakikayı Değerlendirdi

İŞTE DENİZLİ'NİN SÖZLERİ...

"Bu kadar yıllık teknik adamlık hayatımın en zor 90 dakikası. Bunlar çok zor maçlardır. Bu kulübelerde ne maçlar yaşadım. Bu akşamki kadar, atmosfer itibariyle, 2 sonucun bize yettiği bir anda bu kadar baskı altında olmayı hiç bir zaman yaşamadım. Futbolcularımın kim olursa olsun, ne bugün, ne dün, ne sonra bu kadar rahat pas hataları... Bu kolay bir baskı değil. Grup maçlarına baktığınız zaman Astana 'ya karşı oynayan takımlar zorlandı. Golden sonra dönüş süresi uzasaydı, biraz daha baskı hissedebilirdik. Şunu kabul etmek lazım. Biz bu baskıyı üzerimizden atacağız. Oyun açısından sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bunlar problem değil, aşarız. Geldiğimiz günden beri bir takım şeyleri olumluya çevirmeye çalışıyoruz, bunu halledeceğiz. Ligimize baktığımız zaman 2 maçta puan farkını lehimize çevirdik. Harika pozisyonlar da yarattılar. Son tercihlerde sıkıntı yaşadık. Bu akşam bizim için zordu. En önemli hadise yolumuza devam etmek. Ne maçlar yaşadım. Bu maçlar çok farklı algılar ortaya çıkarıyor."

"BAZI BÖLGELERDE SIKINTI YAŞIYORUZ"

"Bazen oyuna devam eden yorgunlar, girecek tazelerden daha iyi hissederler. Bazı bölgelerde sıkıntı yaşıyoruz, bunları aşacağız. Alternatif oyuncuların dönüşü ne zaman olacak, bilemiyorum. Düşündüğümüz kadronun gerisinde kaldık. Bu zorlukları aşacağız."

"CHEDJOU'DAN O BÖLGEDE MEMNUNUM"

"Chedjou için de zor bir gece. 10 yıldan uzun bir süreden sonra orada görev yapmak ve bunu kabul etmek oyuncunun güvenini ortaya koyar. Memnunum ondan ve orada kullanmaya da devam edeceğim. Alternatif üretmek zorundayız, başka çarem yok."