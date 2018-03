Astana Maçı Öncesi Mustafa Denizli'den flaş açıklamalar

işte Mustafa Denizli'nin açıklamaları;

'SÜRPRİZE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Takımlar belli olduktan sonra kimse Astana'nın böyle bir puan barajına ulaşacağını düşünmüyordu. Kendi evinde kaybetmediği bir seri geçiriyor. Futbol da böyle sürprizler her zaman yaşanıyor ama biz yarın yaşatmayacağız. Rakibimiz değerli bir rakip, düşündüğümüz yere varmayı hedefleyen bir taKımız. Çok kısa süredir birlikteyiz. Aşağı yukarı performansları yükseliyor. Semih ve arkadaşları önemli adımlar katediyorlar. Onlara her türlü fırsat ve imkanı sunacağım. Yarın bizim için taraftarımızla yeni bir yolculuğun başlangıcı olacak. Yarın her şeyimizi ortaya koyarak, sürprize izin vermeden gerçekleştireceğiz.