Astana Maçı Öncesi Mustafa Denizli'den flaş açıklamalar

işte Mustafa Denizli'nin açıklamaları;

Semih kısaca özetledi. İki takımın da amacı yoluna devam etmek. Çok net bir şekilde şartlar ortada. Galatasaray 1 sezonu Avrupa sız gerçieremez geçirmemeli. Geriye dönüp bakılınca çoğu zaman devam eden iyi zamanlar oldu. Yarın muhtemel olarak böyle bir yolculuğun başında olacağız.

'SÜRPRİZE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Takımlar belli olduktan sonra kimse Astana'nın böyle bir puan barajına ulaşacağını düşünmüyordu. Kendi evinde kaybetmediği bir seri geçiriyor. Futbol da böyle sürprizler her zaman yaşanıyor ama biz yarın yaşatmayacağız. Rakibimiz değerli bir rakip, düşündüğümüz yere varmayı hedefleyen bir taKımız. Çok kısa süredir birlikteyiz. Aşağı yukarı performansları yükseliyor. Semih ve arkadaşları önemli adımlar katediyorlar. Onlara her türlü fırsat ve imkanı sunacağım. Yarın bizim için taraftarımızla yeni bir yolculuğun başlangıcı olacak. Yarın her şeyimizi ortaya koyarak, sürprize izin vermeden gerçekleştireceğiz.

'BİREYSEL HATALAR OLABİLİR'

Futbolcular bireysel hata yapabilir. Semih son haftalarda grafiği kısa sürede yükselen bir çizgi gösteriyor. Yarın da üzerine koyarak devam edecek. Bizim için önemli olan pozisyon hataları. Kısacası yarın ikinci kez Arena'ya çıkacağım ve yarın bu atmosferi yaşayıp yolumuza devam edeceğiz.

'SELÇUK VE HAKAN'IN DURUMU BELLİ DEĞİL'

Benim o durumum aynen devam ediyor. Mesleğe başladığım ilk heyecanı bugünde oyuncularımla bilrikte yaşıyorum. Hakan ve Selçuk dün bizimle birlikte çalışamadı. İkisinin ciddi sayılabilecek ama özveriyle üstesinden gelebilecekleri durumları var. Selçuk'un ayak taraf kemiğinde ciddi bir problemi var ve bir de soğuk algınlığı geçirdi. Üstüne 3 kez serum verildi. Hakan ve Selçuk dün dinlendiler. Antrenmandan sonra kararı vereceğiz. Arkadaşlarımızın sorunu olmadan devam etmek istiyoruz. Takım için en doğru kararı sağlık ekibiyle birlikte vereceğiz.

'ASTANA'NIN YAPTIĞI HİÇ GÖRÜLMEMİŞ OLABİLİR'

Onun dışında belki Şampiyonlar Ligi'nde rakibizim Astana buraya günler öncesinden geldi. 10 gün burada hazırlık dönemi geçirdiler. Bu hiç görülmemiş bir şey olabilir. Rakibizim çok iddialı bu durumdan anlaşılıyor. Yarın her şeyi ortaya koyacağız.

'AVRUPA İÇİN LİG ÖNEMLİ'

İkisi birbirinin ayrılmaz parçası. Ligde istenileni yaparsanız Avrupa kapısı açılıyor. Yani Avrupa için burası önemli. Geçen sene de takımımız böyle bir yolculuğa başladı ama istediği gibi bitiremedi. Burada önemli olan düşünmediğimiz duurmla karşılaşmamak. Bizim için şu an ilk etap Avrupa... Yolu uzun bir yarışma lig... Avrupa'da oynana maç sayısı ile ligde oynana maç sayısı arasında ciddi fark var. 3 kulvarda gidiyoruz ve yarın bu kulvar için karar verilecek. Önümüzdeki sezon bu üçlü yarışın içinde olmak için diğer iki branşta başarılı olmamız gerekiyor. Yarın her şeyimizi ortaya koyacağız. İnşallah yarın başarılı olacağız.

'HEDEFLERİMİ BÜYÜK KOYDUM'

Bir insanın hedefi hep büyük olmalı. Hayatım boyunca hedeflerimi büyük koydum. Bazılarının kapı eşiğine kadar geldik ama olmadı. Bu yarışlar hep zorlu yarışlardır. Zorlu işleri başarmanın keyfi bambaşkadır. Yarın 90 dakika bizim için çok önemli. Futbolcularım bu hedef için yarın akıllarını, beyinlerini, adele gücünü ve takım birliğini ortaya koyacaklarına inanıyorum. Önemli olan bu hedefleri görebilmek. Bunları söylediğim zaman bunların yarısı düşünülemiyordur. O hedeflerde 1milim geriye düşmek asla olamaz.

'BAZEN SINIRLARI ZORLUYORLAR'

Böyle bir hadise yaşayan insanın üzülmemesi mümkün değil. Bu benimde keyfimi kaçıran bir hadise... Zaman zaman yaşıyoruz. Çizgiyi bazen aşıyorlar bu işi yapan arkadaşlar. Bazen hakikaten o sınırları çok zorluyorlar. Bunların olmaması gerekiyor. Biz sizlerle hep birlikteyiz, birlikte yaşıyoruz. Zaman zaman böyle durumlar yaşanıyor ama çok üzüldüm. İnşallah son olur bu yaşanan olay. Dün akşam kendisiyle tekrar görüştüm bu maçı atlattıktan sonra belki onunla birlikte bir toplantı yapabiliriz.

İşte Semih Kaya'nın açıklamaları;

'BAZI ŞEYLERİN BİLİNCİNE VARDIK'

Defansif olarak anlayışlarının değişmeye başladığını kaydeden G.Saraylı yıldız, "Mustafa hoca geldikten sonra 2 maça çıktık. İlkinde 2 gol yedik, Bursaspor karşısında gol yemedik. Takım olarak bazı şeylerin bilincine vardık ve daha da varmaya başlıyoruz. İlk yarının sonlarına geldik. Astana'dan sonra önümüzde bir derbi maçı var. Yarın da takım savunmasını en iyi şekilde yapıp, gol yemeyip Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Antrenmanlarda da ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz, maçlara da yansıyacaktır diye düşünüyorum" dedi.