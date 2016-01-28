Asker selamı veren Semih Şentürk'e şok gönderme

Medipol Başakşehir ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan Türkiye Kupası A Grubu son hafta mücadelesi 2-2 sonuçlandı. Maçın 90+5'inci dakikasında turuncu lacivertli ekibin beraberlik golünü atan Semih Şentürk, konuk takım tribünlerine dönerek asker selamı verdi. Semih'in asker selamı kısa sürede Twitter'da trend topic (tt) oldu.



TEZAHÜRAT YAPTILAR

Medipol Başakşehir ile Amed Sportif Faaliyetler, Türkiye Kupası A Grubu son maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 500 kadar taraftarı kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu. Taraftarlar maçın başından sonuna kadar takımlarını desteklediler. Amedliler, 'Çocuklar ölmesin, maçlara gelsinler', 'Sonuna kadar direniş' sloganları attı. Bu sırada ev sahibi taraftarlardan bazılarının konuk takım taraftarlarını alkışladığı görüldü.

FUTBOLCULAR HAREKET YAPTI

Son maça kadar liderlik şansını sürdüren Diyarbakır ekibi, karşılaşmaya hızlı başladı. Üçüncü dakikada Ercan Çapar'ın golüyle öne geçen konuk ekip, karşılaşmanın ikinci yarısında aynı futbolcunun kaydettiği kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı. Maçın 67. dakikasında takımının ilk golünü kaydeden Semih Şentürk, karşılaşmanın uzatma dakikalarında ağları bir kez daha havalandırdı. Beraberlik golünün ardından büyük sevinç yaşayan tecrübeli golcünün, sevinç sırasında verdiği asker selamı, Amed Sportif Faaliyetler takımı taraftarlarının tepkisini çekti. Semih'in sevincine yedek kulübesindeki arkadaşları ve teknik heyetin de katılması, tribünlere doğru el kol hareketleri yapmaları ortamı daha da gerdi. Hakemin bitiş düdüğünün ardından Medipol Başakşehirli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle her iki takım oyuncuları koridorlarda tartışmaya devam etti.

"SEMİH ŞENTÜRK ASKERLİĞİNİ YAPMADI"

Bu arada Amedspor Kulübü de Twitter hesabından, "Son dakikada attığı golden sonra Amedspor tribünlerine dönerek asker selamı veren Semih Şentürk henüz askerliğini yapmamıştır." diye tweet attı.