Asena Erkin Boşandığı Eşi Hakkında Konuştu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giyen Caner Erkin'in boşanma kararı aldığı eşi Asena Erkin sessizliğini bozdu.



Makaron'a röportaj veren Asena Erkin, Caner Erkin ile aralarının kötü olmadığını dile getirirken çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Asena Erkin'in röportajı;

"CANER SADECE ÇINAR'IN BABASI DEĞİL"

"Şöyle söyleyeyim; Caner benim için sadece Çınar'ın babası değil. Benim ailem. Abim, babam, sevgilim. Sadece Çınar'ın babası olduğu için hayatımda olacak birisi değil. Ben de onun ailesiyim. Bir insanı sevmezsem, onun karakterli düzgün bir adam olduğunu düşünmezsem ondan 10 tane çocuğum olsun kimse beni onunla aynı masaya oturtamaz. Benim kafam çok farklı. Farklı hedeflerim var."

"SEN KAFAYI YEMİŞSİN"

"Ucunda ölüm yok. İkimiz de bu durumla dalga geçiyoruz. Caner'i arıyorum, 'Kiminle konuşuyorsun, hesap ver' diye espri yapıyorum. Gülerek 'Sen kafayı yemişsin' diyor. Adam Fenerbahçe'de oynuyor. Benim de işle ilgili yurt dışına gidip orada bir şey yapmam gerekiyor. Olmuyor, adama uymam gerekiyor. Normal bir Türk kadını ne yapar? Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Oturursun... Nasılsa kocan çalışıyor. Ama ben daha 25 yaşındayım. Hedeflerim var."

"NORMAL BİR TÜRK KADINI NE YAPAR?"

"Asena olmak istiyorum. Bunun ünle şöhretle alakası yok. Mesela bir örnek; adam Fenerbahçe'de oynuyor. Benim de işle ilgili yurt dışına gidip orada bir şey yapmam gerekiyor. Olmuyor, adama uymam gerekiyor. Normal bir Türk kadını ne yapar? Yediğin önünde, yemediğin arkanda oturursun. Nasılsa kocan çalışıyor. Ama ben daha 25 yaşındayım. Hedeflerim var. Hayatımın kodlanış amacını araştırıp, çözüp bu dünyadan öyle gideceğim."

"7 SENEDİR BİRLİKTEYİZ"

"Caner, ağzımdan çirkin kelimesinin ç'si çıkacak bir adam değil. Olsaydı hayatında kalmazdım. 7 senedir birlikteyiz. Niye kalayım. Çirkin şeyler düşündüğüm bir adamla neden zaman geçireyim. O da benimle ilgili aynı şekilde düşünen bir insan."

DEDİKODULAR AYRILIĞI ETKİLEDİ Mİ?

"Bunlar bizi sıfır etkiledi. Yazılanlara inanın gülüp geçtik, geçiyoruz. Hatta bu boşanma haberleri çıkınca Caner, "Instagram'dan bir yazı mı paylaşsak?" diye sordu. Haberler "Caner Asena'dan ayrılıyor, boşanma davasını Caner açtı" diye yazıldığı için beni korumak istiyor. Buna gerek olmadığını söyledim. Davayı o açtı, ben açtım diye bir şey yok. Oturduk bir karar aldık, avukatlar açtı."

"ÇIPLAK GELDİK, ÇIPLAK GİDECEĞİZ"

"Derler ama herkesin mutlu olduğu şeyler farklıdır. Para ve pulla alakam sıfır. Paranın içinde olup da bunu söylemek evet, çok kolay. Ama benim parayla şimdiye kadar hiç işim olmadı. Bundan sonra da olmaz. Belki de parayla alakam olmadığı için bu kadar manevi duygularımın ağır basmasından dolayı Caner'le birbirimize düşkünlüğümüz var. Dünya malıyla alakam yok. Çıplak geldik, çıplak gideceğiz."

"ONLAR ÇINAR'IN PARASI"

Mal paylaşımı filan yok, onlar Çınar'ın parası, benim değil. Herkesin çalıştığı kendine. Benim öyle bir şeyim yok. Ben ceketimi alır çıkarım. Burada da öyle oldu. Benim de Caner'in de bundan sonra kazandığı para Çınar'ındır.