Arsene Wenger - Thierry Henry atışması tam gaz!

Henry, Swansea maçından sonra stadı terk ederken büyük bir seyirci grubunun şikayetlerini dinledi. Ardından bu şikayetleri yorumculuk yaptığı Sky televizyonunda söyleyince kıyamet koptu.



Henry "Bugüne kadar belki de kulüp tarihinde seyircinin bu kadar kızgın olduğunu görmedim" açıklamasına Wenger'den cevap geldi.



Wenger "Oturduğu stüdyodaki sıcak koltuğundan konuşmayı bıraksın, karşıma gelip bire bir konuşsun" cevabını verdi.



Kurt hoca, "Henry kendi düşüncelerini kendine saklasın. 60 bin taraftarla mı konuşmuş maçtan sonra? Kendisine ayrılan sıcak locada istediğini söylüyor. Bugüne kadar hocalık dönemimde hiçbir zaman ligi Spurs'ün altında bitirmedim. Cumartesi günü de futbolcularım bunu sahada gösterecek bilinçte." dedi.



Alexis Sanchez'in Arsenal için söylediği "Takımda kendine güven ve şampiyonluk için açlık yok" sözleri Wenger'e hatırlatıldığında "Herkesin kendine göre bir görüşü var" cevabını verdi.



Edip Adanır - Londra