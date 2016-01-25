Arsene Wenger'den Mesut Özil hakkında flaş açıklamalar

Arsenal menajeri Arsene Wenger'den Mesut Özil için büyük bir övgü geldi. Bu sezon yaptığı asistlerle takımını sırtlayan ve zirve yarışında tutan Mesut Özil hakkında konuşan Fransız teknik adam, onu Dennis Bergkamp'a benzetti.



Basın toplantısı düzenleyen Wenger, "O benim yeni Dennis Bergkamp'ım. Dennis de az konuşurdu. Ama konuşunca herkes onu dinlerdi." diyerek Mesut'un saha içindeki lideri olduğunu söyledi. Wenger ayrıca Mesut'un saha içinde arkadaşlarını ateşlediğini ve bu konuda Mertesacker ile birlikte iyi bir ikili olduklarını ifade etti.



27 yaşındaki oyuncu Arsenal forması ile bu sezon toplamda 27 maça çıktı ve 5 gol atıp 16 da asist kaydetti.