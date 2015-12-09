Arsene Wenger Çizimi İle Toplantıya Damga Vurdu

Yunanistan'da oynanacak F Grubu maçında bu gece İngiliz ekibinin ikinci tur vize si alabilmek için, rakibini 3-2 ve üzerindeki gollü galibiyetlerle mağlup etmesi gerekiyor.

Kader maçı öncesinde düzenlenen toplantıda Arsenal Teknik Direktörü Wenger, masadaki boş kağıda yaptığı çizimle gündeme geldi. Deneyimli teknik adam önündeki kağıda ilginç bir resim çizdi. İngilizler bunu, anlamsız ve gelişi güzel çizilen resimlere verilen 'doodle' olarak adlandırdı.

Ada basını konuyu esprili bir dille sütunlarına taşıdı. Anlam vermekte zorlanılan çizimi yorumlayan internet siteleri, "Arsene Wenger'in Olympiakos'u bitirecek kurnaz planı" ifadelerini kullandı. Mutlaka kazanması gereken Londra ekibinin patronunun, bu şekilde bir yöntem belirlediği esprisi yapıldı. Figürden dolayı "Wenger uzaylı mı?" başlığı atanlar kadar "Wenger uçmuş!" diyenler de oldu. Konu sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Kaynak : Milliyet