Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Arsene Wenger Çizimi İle Toplantıya Damga Vurdu

Olympiakos-Arsenal maçı öncesinde basın toplantısına Arsene Wenger'in yaptığı çizim damga vurdu, Wenger'in basın toplantısı sırasında boş bir kağıda yaptığı çizim 'doodle' olarak adlandırdı

Arsene Wenger Çizimi İle Toplantıya Damga Vurdu
 Olympiakos-Arsenal maçı öncesinde basın toplantısına Arsene Wenger'in yaptığı çizim damga vurdu, Wenger'in basın toplantısı sırasında boş bir kağıda yaptığı çizim  'doodle' olarak adlandırdı
Yunanistan'da oynanacak F Grubu maçında bu gece İngiliz ekibinin ikinci tur vizesi alabilmek için, rakibini 3-2 ve üzerindeki gollü galibiyetlerle mağlup etmesi gerekiyor.

Kader maçı öncesinde düzenlenen toplantıda Arsenal Teknik Direktörü Wenger, masadaki boş kağıda yaptığı çizimle gündeme geldi. Deneyimli teknik adam önündeki kağıda ilginç bir resim çizdi. İngilizler bunu, anlamsız ve gelişi güzel çizilen resimlere verilen 'doodle' olarak adlandırdı.


Ada basını konuyu esprili bir dille sütunlarına taşıdı. Anlam vermekte zorlanılan çizimi yorumlayan internet siteleri, "Arsene Wenger'in Olympiakos'u bitirecek kurnaz planı" ifadelerini kullandı. Mutlaka kazanması gereken Londra ekibinin patronunun, bu şekilde bir yöntem belirlediği esprisi yapıldı. Figürden dolayı "Wenger uzaylı mı?" başlığı atanlar kadar "Wenger uçmuş!" diyenler de oldu. Konu sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Kaynak : Milliyet
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
BasınVizeArsene WengerTeknik Adam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.