Arsene Wenger Barcelona'ya meydan okudu!

Fransız teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Emirates Stadı'nda Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde kulübün Kuzey Londra'daki tesislerinde golcü futbolcu Olivier Giroud ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

İspanyol ekip karşısında ellerinden geleni yaparak maçı kazanmak istediklerini belirten Wenger, "Bu maçta bizim için gerekli olan şey kararlılıktır. Öğrendiklerimizi göstermek gibi bir fırsatımız var. İyi bir savunma ortaya koymalıyız. Futbolcularımın zekasına güveniyorum. Geçmişteki hatalarımızdan dersler çıkardığımızı yarınki maçla gösterme fırsatımız var" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Suarez ve Messi'yi nasıl durduracağınızı düşünerek uykusuzluk yaşadınız mı?" sorusuna, "Hayır, bireysel olarak çok yetenekliler ancak toplu yetenek de önemli. İyi bir savunmamız ve kalecimiz olduğu unutulmamalı. Dirençli olursak, başarılı oluruz" yanıtını verdi.

Takım olarak yarınki maça odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Wenger, "Kendimize inanmalı ve güvenmeliyiz. Hiçbir takım mükemmel değildir. Barcelona da değil. Tüm şansımızı deneyeceğiz. Yarın, disiplin, bağlılık ve sakin olmayı bir araya getirmemiz lazım" dedi.

Londra ekibinin forvet oyuncusu Giroud ise Barcelona'nın kendilerine göre favori görüldüğünü ancak rakiplerini yenecek kaliteye sahip olduklarını ifade etti. 29 yaşındaki futbolcu Barcelona maçının Bayern Münih'ten farklı olacağını ve kazanmak için maça çok iyi odaklanmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

Devler Ligi'nde 2000-01 sezonundan bu yana aralıksız olarak mücadele eden Londra ekibi, turnuvaya son beş sezonda ikinci turda veda etmişti.