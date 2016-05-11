Arsenal’in Yıldız Oyuncusu Welbeck 9 Ay Yok!

Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, Manchester City ile geçen hafta yapılan ve 2-2 sona eren lig maçında sakatlanan milli oyuncu Welbeck'in kontrolden geçirildiği belirtildi.

Welbeck'in daha önce de sakatlık yaşadığı ve 7 ay sahalardan uzak kaldığı dizindeki kıkırdak yapısında ciddi hasar tespit edildiği ve acilen ameliyata alındığı ifade edildi.

Sahalardan 9 ay daha uzak kalması beklenen 25 yaşındaki Welbeck, İngiltere Milli Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) kadrosunda yer alamayacak.

Arsenal formasıyla bu sezon 15 maça çıkan İngiliz futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.