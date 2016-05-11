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Arsenal’in Yıldız Oyuncusu Welbeck 9 Ay Yok!

Arsenal’in gözde oyuncusu Welbeck yaşadığı sakatlık nedeni ile yeşil sahalardan 9 ay boyunca uzak kalacak.

Arsenal’in Yıldız Oyuncusu Welbeck 9 Ay Yok!

 Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, Manchester City ile geçen hafta  yapılan ve 2-2 sona eren lig maçında sakatlanan milli oyuncu Welbeck'in  kontrolden geçirildiği belirtildi.

 
Welbeck'in daha önce de sakatlık yaşadığı ve 7 ay sahalardan uzak  kaldığı dizindeki kıkırdak yapısında ciddi hasar tespit edildiği ve acilen  ameliyata alındığı ifade edildi.
 
Sahalardan 9 ay daha uzak kalması beklenen 25 yaşındaki Welbeck,  İngiltere Milli Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) kadrosunda yer  alamayacak.
 
Arsenal formasıyla bu sezon 15 maça çıkan İngiliz futbolcu, 5 gol ve 2  asistlik bir performans sergilemişti.
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SakatlıkWelbeckArsenal
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