Arsenal’den Türk Futbolcuya Çılgın Teklif!

Oğuzhan’ın gelişimini yardımcıları aracılığıyla takip etmeye devam eden Arsene Wenger’in, Ozzie’nin son durumundan oldukça memnun olduğu ve kulüp yönetimine, transfer için talepte bulunduğu bildirildi. Bu gelişme sonrasında Arsenal’in, Oğuzhan’a şimdiden 12 milyon Pound (51 milyon TL) vermeye hazır olduğu konuşuluyor.Oğuzhan’ın gelişimini yardımcıları aracılığıyla takip etmeye devam eden Arsene Wenger’in, Ozzie’nin son durumundan oldukça memnun olduğu ve kulüp yönetimine, transfer için talepte bulunduğu bildirildi. Bu gelişme sonrasında Arsenal’in, Oğuzhan’a şimdiden 12 milyon Pound (51 milyon TL) vermeye hazır olduğu konuşuluyor.
Oğuzhan’ın gelişimini yardımcıları aracılığıyla takip etmeye devam eden Arsene Wenger’in, Ozzie’nin son durumundan oldukça memnun olduğu ve kulüp yönetimine, transfer için talepte bulunduğu bildirildi. Bu gelişme sonrasında Arsenal’in, Oğuzhan’a şimdiden 12 milyon Pound (51 milyon TL) vermeye hazır olduğu konuşuluyor.Oğuzhan’ın gelişimini yardımcıları aracılığıyla takip etmeye devam eden Arsene Wenger’in, Ozzie’nin son durumundan oldukça memnun olduğu ve kulüp yönetimine, transfer için talepte bulunduğu bildirildi. Bu gelişme sonrasında Arsenal’in, Oğuzhan’a şimdiden 12 milyon Pound (51 milyon TL) vermeye hazır olduğu konuşuluyor.