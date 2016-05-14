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Arsenal’den Türk Futbolcuya Çılgın Teklif!

Beşiktaş’lı oyuncu Oğuzhan Özyakup 2012 yılında Arsenal’den Beşiktaş’a 500 bin Euro karşılığında transfer olmuştu. Arsenal oyuncusunu tekrar istiyor ve gözden çıkardığı rakam 51 milyon TL. Detaylar haberimizde.

Arsenal’den Türk Futbolcuya Çılgın Teklif!

Oğuzhan’ın gelişimini yardımcıları aracılığıyla takip etmeye devam eden Arsene Wenger’in, Ozzie’nin son durumundan oldukça memnun olduğu ve kulüp yönetimine, transfer için talepte bulunduğu bildirildi. Bu gelişme sonrasında Arsenal’in, Oğuzhan’a şimdiden 12 milyon Pound (51 milyon TL) vermeye hazır olduğu konuşuluyor.Oğuzhan’ın gelişimini yardımcıları aracılığıyla takip etmeye devam eden Arsene Wenger’in, Ozzie’nin son durumundan oldukça memnun olduğu ve kulüp yönetimine, transfer için talepte bulunduğu bildirildi. Bu gelişme sonrasında Arsenal’in, Oğuzhan’a şimdiden 12 milyon Pound (51 milyon TL) vermeye hazır olduğu konuşuluyor.

Futbol kariyerine 2008 yılında Hollanda ekibi AZ Alkmaar’da başlayan Oğuzhan Özyakup, 2009’da Arsenal’e transfer olmuştu. Kısa sürede A takımla idmanlara çıkmaya başlayan genç futbolcu, 2012 yılında 500 bin Euro karşılığında Beşiktaş’a geçiş yapmıştı.
 
Oğuzhan’ın gelişimini yardımcıları aracılığıyla takip etmeye devam eden Arsene Wenger’in, Ozzie’nin son durumundan oldukça memnun olduğu ve kulüp yönetimine, transfer için talepte bulunduğu bildirildi. Bu gelişme sonrasında Arsenal’in, Oğuzhan’a şimdiden 12 milyon Pound (51 milyon TL) vermeye hazır olduğu konuşuluyor.      
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