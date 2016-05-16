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Arsenal Tottenham'ı Affetmedi!

Arsenal Aston Villayı rahat geçti ve 21.kez ezeli rakibi Tottenham’ın üzerinde ligi tamamladı.

Arsenal Tottenham'ı Affetmedi!
Premier Lig'in son hafta mücadelesinde Arsenal, Aston Villa'yı konuk etti. Karşılaşmadan 40'lık skorla galip ayrılan Topçular, Tottenham'ın Newcastle United'a kaybetmesiyle rakibinin önüne geçerek ligi ikinci sırada tamamladı.

Olivier Giroud'nun 5. 79. ve 80. dakikalarda attığı üç gole Mark Bunn'un 90. dakikada kendi kalesine attığı gol eklenince, ev sahibi maçı 4-0 kazandı. Küme düşmesi haftalar öncesinden garantilenen Aston Villa'yı rahat geçen Arsenal'e bir iyi haber Newcastle'dan geldi.

Rafael Benitez'in ekibi, küme düşmesine rağmen, Tottenham'ı 5-1 gibi farklı bir skorla yenince Arsenal 71 puanla ikinci sıraya yerleşti. Tottenham ise 70 puanla üçüncü sırada kaldı.

Böylelikle Arsenal, üst üste 21. sezonda ligi ezeli rakibi Tottenham'ın üzerinde tamamlamış oldu.
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