Arsenal liderlik için çıktığı Southampton deplasmanında dağıldı

Leicester City'nin puan kaybettiği haftada liderliği kapmak isteyen Arsenal deplasmanda 4-0 mağlup olarak büyük fırsat tepti
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Leicester City, Liverpool'a 1-0 yenilerek bu sezon ilk deplasman mağlubiyetini alırken, Southampton'dan puansız dönen Arsenal lider olma fırsatını kaçırdı.
BENTEKE LEICESTER'I YIKTI
Haftaya lider giren Leicester City, deplasmanda Liverpool'a konuk oldu. Alman teknik adam Jurgen Klopp ile son üç haftadır ligde galip gelemeyen Liverpool, 63. dakikada Benteke'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
RANIERI İLK DEPLASMAN MAĞLUBİYETİNİ ALDI
Ligin 7. haftasında sahasında Arsenal'a 5-2 yenilmesinin ardından mağlubiyet yüzü görmeyen Claudio Ranieri yönetimindeki Leicester City'nin 10 maçlık yenilmezlik serisi Anfield Road Stadı'nda son buldu. Leicester City, geçen sezon mart ayındaki 4-3'lük Tottenham yenilgisinin ardından Premier Lig'deki ilk deplasman mağlubiyetini aldı.
TOPÇULAR FARK YEDİ
Leicester City'nin yenilmesiyle lider olma şansı yakalayan Arsenal, Southampton deplasmanından puansız döndü. Martina'nın golüyle ilk yarıyı önde kapatan ev sahibi ekip, Long (2) ve Fonte'nin golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.