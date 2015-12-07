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Arsenal'den Fenerbahçe'ye Dev Çalım

Bursaspor'un başarılı milli yıldızı ve kaptanı Serdar Aziz ile Arsenal'in ilgilendiği iddia edildi, Fenerbahçe'ninde peşinde olduğu yıldız futbolcunun menajerlerinin Fenerbahçe ile söz kestiği iddia ediliyordu, Arsenal'in talip olması durumunda işlerin zorlaşacağı açıkca belli oluyor

Arsenal'den Fenerbahçe'ye Dev Çalım
 Bursaspor'un başarılı milli yıldızı ve kaptanı Serdar Aziz ile Arsenal'in ilgilendiği iddia edildi, Fenerbahçe'ninde peşinde olduğu yıldız futbolcunun menajerlerinin Fenerbahçe ile söz kestiği iddia ediliyordu, Arsenal'in talip olması durumunda işlerin zorlaşacağı açıkca belli oluyor
Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftadır mağlubiyet yaşayan yeşil-beyazlıların kaptanı Serdar Aziz'in talipleri çoğalıyor. Bursaspor'un kaptanı Serdar Aziz'in İngiliz ekibi Arsenal'in radarına girdiği öğrenildi.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2016 bileti almasında önemli bir rol oynayan milli oyuncuyu, Inter ve West Ham United'ın ardından Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in de takibe aldığı öğrenildi.

DEVRE ARASI İZİN İSTEYECEK

Bursaspor ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serdar'ın devre arasında teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmak için yönetimden izin isteyeceği öne sürüldü.
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FenerbahçeArsenalSerdar Aziz
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