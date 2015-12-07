Arsenal'den Fenerbahçe'ye Dev Çalım

Bursaspor'un başarılı milli yıldızı ve kaptanı Serdar Aziz ile Arsenal'in ilgilendiği iddia edildi, Fenerbahçe'ninde peşinde olduğu yıldız futbolcunun menajerlerinin Fenerbahçe ile söz kestiği iddia ediliyordu, Arsenal'in talip olması durumunda işlerin zorlaşacağı açıkca belli oluyor

07 Aralık 2015 Pazartesi 14:39