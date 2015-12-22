Arsenal'de Mesut Özil'le çok farklı

Premier Lig'de haftanın maçında Arsenal, Manchester City'e şans tanımadı, Mesut Özil'in yaptığı asistlerle yıldızlaştı.

İngiltere Premeier Ligi'nde 17. haftanın kapanış maçında Arsenal, Manchester City'i 2-1 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada perdeyi 33. dakikada enfes bir golle Walcott açtı. İlk yarı bitmeden sahneye çıkan Olivier Giroud farkı ikiye çıkardı. Her iki golün mimarı olan Mesut Özil asist sayısını 15'e çıkardı. 82. dakikada Yaya Toure'nin harika golüyle City ümitlense de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arsenal dev maçı 2-1 kazandı.

Bu galibiyetle Arsenal 36 puana çıkarken, Manchester City ise 33 puanda kaldı.