Arsenal'de Mesut Özil fırtınası tüm hızı ile devam ediyor

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, dün gece oynanan ve Arsenal'in deplasmanda Olympiakos'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada göstermiş olduğu performans ile ada basının beğenisini topladı.

ARSENAL'İ İPTEN ALDI

1999 yılından bu yana 16 yıl aksatmadan üst tura kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinin abonesi olan Arsenal'in bu yıl son 16 takım içinde yer alabilmesi için Olympiakos'u deplasmandaki maçta 2 gol farkıyla yenmesi gerekiyordu. Arsenal'i uçurumun kenarından, maçta hat-trick yapan Olivier Giroud ve asistleriyle takımının lokomotifi olan Mesut Özil kurtardı.

TAKIMIN DİREĞİ MESUT

Maçı İngiltere'de naklen naklen veren BT Sport, maç sırasında yaptığı yorumlarda Mesut Özil'in futbolunu göklere çıkartırken "O'nu tenkit edenler futbolda tembel olduğunu söylüyor ama muhteşem futbol oynuyor. Yaptığı asistleri dünyada sadece Lionel Messi yapabiliyor. Olympiacos maçında da takımın direğiydi" yorumunu yaptı. Bugünkü İngiliz gazetelerinde ise Mesut Özil'e 10 puan üzerinden 9 puan verildi. 3 gol attığı için Olivier Giroud ise 9.5 puanı kaptı.

"ÖZİL, ARSENAL'İ HURDA OLMAKTAN KURTARDI"

The Times gazetesi "Giroud ve Özil Arsenal'i hurda olmaktan kurtardı" başlıklı haberinde Mesut Özil'in yaratıcı artistik futboluna dikkat çekerken, Mesut Özil'in gol aramada çıkışlarının takıma güven verdiğini yazdı. Mesut Özil'in sergilediği futbolunun göz doldurduğuna dikkat çekildi.

MESUT ALDIĞI PARAYI HAKEDİYOR

Birçok gazete Mesut Özil'in Real Madrid'den 2003 yılında Arsenal'e transfer olduğunda aldığı 42.5 milyon sterlin rekor transfer ücretini hak ettiğini yazdı. Olympiacos maçında Giroud'nun arkasında oynayan Mesut Özil'ın pasları ve dalışlarıyla her tarafta Fransız golcüye fırsat hazırladığı belirtildi. The Times "Asist kralı solundaki Ramsey'e attığı topla ilk golün atılmasını sağladı" diyerek Arsenal'in ilk golünü Mesut Özil'in sağladığına dikkat çekti. Üst tura kalan 16 takımı tek tek tanıtan The Times, finallerde Arsenal'de izlenecek futbolcunun Mesut Özil olduğunu ve Özil'in Arsene Wenger'in direksiyonu olduğunu yazdı.