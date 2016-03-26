Arjantinli yıldız futbolu bırakacağını açıkladı!

Katıldığı bir radyo programında konuşan Diego Milito, futbolu bırakacağını açıklarken ''Kariyerim Racing'in Libertadores macerasıyla birlikte sona erecek. Bunu başkanımız da biliyor ve artık emekliliği hak ettiğimi düşünüyor'' ifadelerini kullandı.







Biraz dinlenmek istediğini söyleyen 36 yaşındaki Arjantinli golcü oyuncu futboldan kopmayacağını da ''İlk olarak aileme zaman ayırmak istiyorum. Daha sonra tabii ki teknik direktörlük düşünüyorum'' sözleriyle dile getirdi.



DİEGO MİLİTO KİMDİR?



Diego Alberto Milito (d. 12 haziran 1979) Arjantinli futbolcu.Bernal, Buenos Aires doğumludur.

Milito 1999 yılında Arjantin Birinici lig külüplerinde Racing Club'ta profesyonal kariyerine başladı. o zamanlar kardeşi Gabriel Milito Racing Club'ın ezeli rakibi İndependiente'de oynamaktaydı.



2004 yılında o zaman Serie B'de mücadele eden Genoa C.F.C'ye transfer oldu. Burda başarılı bir sezon geçiren Milito 59 maçta 33 gol kaydetti. Fakat Genoa Serie C'ye düşünce kardeşi Gabriel'in takimi olan Real Zaragoza'ya transfer oldu.2006 yılında yarı final ilk maçında Real Zaragoza'nın Real Madrid'i 6-1 yendiği maçta 4 gol kaydederek İspanya kariyerini süsledi.



Sezon bittiğinde Milito 16 gol atmıştı ve Real Zaragoza İspanya Birinci ligine yükselmişti. Bir sezon sonra kardeşi Gabriel Barcelona'ya transfer oldu. Aynı sezon yani 2006-2007 sezonunda 23 golle La Liga'nın gol kralı oldu veFrancesco Totti'yle birlikte Altın Ayakkabının sahibi oldu.



2008 yılında transferin bitmesine dakikalar kala Genoa C.F.C'ya tarnsfer oldu.bunun üzerine genoa da başarı yakaladı

