Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Arjantin'deki Anketin Lideri Muslera

Arjantin Lig'inde top koşturan River Plate'e transfer olacağına dair dedikoduların yayıldığı günlerde Fernando Muslera, Arjantin'de yapılan bir ankette taraftarın en çok istediği isim oldu.

Arjantin'deki Anketin Lideri Muslera

 Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate'nin transfer gündeminde bulunan Fernado Muslera, taraftarın en çok istediği isim oldu.

Kaleyi kimin koruyacağı ve yapılacak transfer merakla beklenirken, Arjantin'de bu soru River Plate taraftarına soruldu.

Fernando Muslera, Franco Armani, Nahuel Guzman, Marcos Diaz ve Mariano Andújar'ın bulunduğu listeden, "Muslera'yı isteriz" cevabı çıktı.

3 binden fazla kişinin katıldığı oylamada River Plate'nin 1 numarası çıkan Muslera için konuşan River Plate'nin menajeri Enzo Francescoli, "Muslera'yı istiyoruz ancak çok pahalı. Ayrıca tek sorun bu değil, farklı problemler de var" sözleriyle alterantif isimlere yöneleceklerini söylemişti.

2011 yılşından bu yana Galatasaray forması giyen Nestor Fernando Muslera Micol'un 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
River PlateFernando MusleraGalatasarayTransfer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.