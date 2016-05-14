Arjantin'deki Anketin Lideri Muslera

Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate'nin transfer gündeminde bulunan Fernado Muslera, taraftarın en çok istediği isim oldu.



Kaleyi kimin koruyacağı ve yapılacak transfer merakla beklenirken, Arjantin'de bu soru River Plate taraftarına soruldu.

Fernando Muslera , Franco Armani, Nahuel Guzman, Marcos Diaz ve Mariano Andújar'ın bulunduğu listeden, "Muslera'yı isteriz" cevabı çıktı.

3 binden fazla kişinin katıldığı oylamada River Plate'nin 1 numarası çıkan Muslera için konuşan River Plate'nin menajeri Enzo Francescoli, "Muslera'yı istiyoruz ancak çok pahalı. Ayrıca tek sorun bu değil, farklı problemler de var" sözleriyle alterantif isimlere yöneleceklerini söylemişti.