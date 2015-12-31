Arif Erdem'den Flaş Vahap Beyaz Açıklaması

Mayıs 1997'de Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan maçı yöneten Vahap Beyaz, son dakikalarda çaldığı penaltı düdüğü ile karşılaşmaya damgasını vurmuştu. Pozisyonun kahramanı Arif Erdem, ''Engin'den kaçıyım derken parmağım çime takıldı, ben o acıyla yere bıraktım kendimi. O bir kara lekedir'' dedi.

"EN UNUTAMADIĞIM GOL..."

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Arif Erdem, Lig TV'de yayınlanan 'Quiz' programına konuk oldu. Programn formatı gereği sorulan sorulara şu cevapları verdi.

En unutamadığın golün: Manchester United maçında attığım ilk gol ve Bursaspor'a sol çizgiden attığım gol! (Belki 100 tane vursam 99'ı olmazdı)

En anlamlı golün: Mallorca'ya attığım gol

En unutamadığın maç: Herkesin bildiği UEFA Kupası finali

En çok üzüldüğün maç: Athletic Bilbao'ya Şampiyonlar Ligi gruplarında kaybettiğimiz maç

En çarpıcı maçın: A Milli Takım forması altında hat-trick yaptığım Kuzey İrlanda maçı

En kötü oynadığın maç: Zaten genelde 70. dakikaya geçemiyorum. Genelde ben çıkıyordum. Küçük Hakan, Suat ve ben iddiaya girmiştik. 2 gol attığım maçta ben çıktım. Üzülmüştüm Fatih Hoca da bana sordu: ''Oğlum niye üzüldün. Sakatsın diye çıkardım''. Suat ve Küçük Hakan hocaya da demişler, ''Hocam Arif sakat galiba sekiyor''! Beni yine yemişlerdi.

En unutulmaz asistin: Hakan Şükür'e Leeds United maçında yaptığım asist!

En etkilendiğin stat: Santiago Bernabeu

En çalışkan futbolcu: Hakan Şükür ve Bülent Korkmaz

En tembel futbolcu: Hakan Ünsal. Arabalarla uğraşmayı çok severdi, genelde ucu ucuna idmana yetiştirdi.

En yetenekli futbolcu: Michael Laudrup

En yeteneksiz futbolcu: Michel Salgado! Bence Real Madrid'e yakışmıyordu. Real Madrid'de oynamasına hayret ederdim.

En iyi giyinen futbolcu: Bülent Korkmaz

Çok kötü giyinen futbolcu: Ümit Davala

En şakacı futbolcu: Hakan Şükür ve Suat Kaya! Fatih Terim döneminde kulübe baya zengindi. Maç esnasında Suat Kaya espri yaptı ve Fatih Terim'e yakalandık. Öbür hafta mesela Okan kadroda yok.

En iyi şarkı söyleyen futbolcu: Tugay Kerimoğlu

En kötü şarkı söyleyen futbolcu: Bülent Korkmaz

En bonkör futbolcu: Okan Buruk

En cimri futbolcu: Bülent Korkmaz

En doğrucu futbolcu: Bizde herkes konuşulacak şeyleri konuşurdu.

En abartan futbolcu: Suat Kaya. Bir adam bu kadar güzel yalan söyleyebilir

Duşta en fazla kalan futbolcu: Popescu

İdolün: Faustino Asprilla

Lakabın: Fatih Hoca 'Remzi' derdi

En güzel frikik golün: Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğumuz maçta uzatmalarda attığım frikik!

Gol krallığı: İlhan Mansız ile 22'şer gol atmıştık. Lucescu maç öncesinde ''Skoru alalım sonra Arif Erdem'e çalışalım'' dedi! Maçta herkes Ümit Karan, Berkant sürekli kaleye vuruyorlar. Devre arasında dedim herkese ''Herkes kendi işine baksın. Herkes kaleye vuruyor.

En gaddar futbolcu: Recep Çetin

En yumuşak futbolcu: Ergün Penbe

Ali Sami Yen: Orası bizim evimizdi!

Vahap Beyaz: ''90'da penaltı Arif yere yattı'' İstanbulspor maçında Engin'den kaçıyım derken parmağım çime takıldı, ben o acıyla yere bıraktım kendimi! Ama ne dokunan var ne bir şey var. O esnada bir baktım Vahap Beyaz 30 metreden penaltıyı çaldı. 'Allah Arif yandın' dedim. Şimdi doğrucu futbolcular çıktı. Maç 4-0, 'penaltı değildi' diyorlar. Desene dakika 90'da. O bir kara lekedir.''

(Kaynak: Radikal)