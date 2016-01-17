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Ardalı Barcelona Athletic Bilbao önünde

Milli yıldızımız Arda Turan'ında formasını terlettiği Barcelona bu akşam Athletic Bilbao önünde sahada olacak

Ardalı Barcelona Athletic Bilbao önünde

 Barcelona , La Liga'da 20. hafta karşılaşmalarında sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

17 Ocak Pazar günü TSİ 21:30 'de başlayacak olan mücadele Lig TV 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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BarcelonaAthletic Bilbao
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