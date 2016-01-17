Ardalı Barcelona Athletic Bilbao önünde

Barcelona , La Liga'da 20. hafta karşılaşmalarında sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.
17 Ocak Pazar günü TSİ 21:30 'de başlayacak olan mücadele Lig TV 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Milli yıldızımız Arda Turan'ında formasını terlettiği Barcelona bu akşam Athletic Bilbao önünde sahada olacak
17 Ocak 2016 Pazar 13:52
Barcelona , La Liga'da 20. hafta karşılaşmalarında sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.
17 Ocak Pazar günü TSİ 21:30 'de başlayacak olan mücadele Lig TV 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.