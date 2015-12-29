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Arda Turan'ın Barcelona Forma Numarası Belli Oldu

Milli yıldızımız Arda Turan'ın Barcelona forma numarası belli oldu, Milli futbolcumuz Pedro'nun Chelsea'ye gitmsinin ardından boşta kalan 7 numaralı formayı terleteceği söylendi

Arda Turan'ın Barcelona Forma Numarası Belli Oldu
 Milli yıldızımız Arda Turan'ın Barcelona forma numarası belli oldu, Milli futbolcumuz Pedro'nun Chelsea'ye gitmsinin ardından boşta kalan 7 numaralı formayı terleteceği söylendi
Milli yıldız Arda Turan'ın Barcelona'da giyeceği formanın numarası belli oldu. Milli oyuncunun Pedro'nun ayrılmasıyla boşta kalan 7 numaralı formayı terleteceği belirtildi.

Yaz döneminde Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan ancak transfer yasağı nedeniyle sahaya çıkmak için ocak ayını bekleyen Arda Turan'ın forma numarası belli oldu. 6 Ocak'ta Espanyol ile oynanacak Kral Kupası karşılaşmasıyla ilk resmi maçına çıkması beklenen Arda'nın, Chelsea'ye transfer olan Pedro'dan kalan 7 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Arda Turan'ın daha önce Xavi'nin ayrılmasıyla boşta kalan 6 numaralı formayı giyeceği belirtilmiş ancak bu formayı Dani Alves almıştı. - İSTANBUL
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BarcelonaArda Turan
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