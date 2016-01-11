Arda Turan yeni hedeflerini sıraladı

Bayrampaşa’dan dünya futbolunun zirvesine uzanan bir hikaye onunkisi. 1997 yılında amatör küme ekibiAltıntepsi Makelspor’da başlayan ve tam 19 yıl sonra Barcelona’ya transfer olarak rüyasını gerçekleştiren Arda Turan, attığı her adımda kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor.



Hayaller tek tek gerçekleşiyor



Çocukluk hayali olan Galatasaray’da oynama şansına 18 yaşında erişen Arda, 4 yıl sonra ise takımın kaptanlığına kadar yükseldi. Çıtayı daha da yükseğe koyan genç oyuncu, 2011’de ise Atletico Madrid’e transfer olarak Avrupa’da oynama hayaline kavuştu. Oynadığı futbolla gönülleri fetheden ve şampiyonluklar yaşayan Arda, hiç bitmeyen azminin ödülünü, ‘hayallerimden de öte’ dediği Barcelona’ya transfer olarak gerçekleştirdi.



Asıl hedef Ballon d’Or



Arda, hayranı olduğu Lionel Messi’ye daha ilk La Liga maçında asist yaparak, kariyeri adına büyük bir başarıya imza attı. Milli oyuncu, aklına koyduğu her şeyi tek tek yapacağına da emin. Şimdi sırada ise ilk gol heyecanı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Milli takım formasıyla EURO 2016’da da başarı hedefleyen 29 yaşındaki oyuncunun en son hedefi ise, dünyanın en iyisine verilen Ballon d’Or ödüllerine aday olmak var.