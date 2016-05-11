Arda Turan Takipcisine "Seni Bulacağım..."

Instagram'dan kendisini eleştiren bir takipçisinin yazdıklarına oldukça sinirlenen Arda Turan, "Seni bulacağım ve şov nasıl olacak göreceksin!" şeklinde karşılık verdi. Goal.com’un İspanya’da yaptığı analiz sonrası sezonun en kötü 11’ine seçilen Arda Turan’a, "Reklam yıldızlıklarından arta kalan zamanlarında futbolunu geliştirmeye çabalamanı tavsiye ederim. La Liga sezonunun en kötü 11'ine girerek ülkemizi yine gururlandırdın. Hayat sana güzel şova devam" diye yazan Sertaç Saraç isimli kullanıcı beklemediği bir cevapla karşılaştı.



Mesajı gören ve yazılanlar karşısında kendini tutamayan Arda Turan, "Seni bulacağım, şov nasıl göreceksin" cevabını verdi. Arda’nın yazdıklarına sessiz kalmayan Sertaç Saraç bu kez "Bulmana gerek yok. Eşkıyalık taslayacaksan adresimi veririm. Çok şükür Allah'tan başka kimseden korkumuz yok" ifadelerini kullanınca milli futbolcu buna da yanıt vermekten geri durmadı.



Bir süre sonra mesajlarını silen Arda Turan, capslerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte büyük tepki aldı.