Arda Turan “Şampiyonluk Beşiktaş’ın Hakkıydı”

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin gurur duyacağı bir takım izlettireceklerini söyledi.



Özel bir organizasyona katılan Arda Turan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın dün İngiltere ile oynadığı özel maçı değerlendiren yıldız futbolcu, ''Sonuçta kaybettiğimiz her maç için üzülüyoruz, ama performans olarak maçtan çıkarılacak çok olumlu taraflar olduğunu düşünüyorum. Fatih hoca da aynılarını söyledi. Bizim için önemli bir hazırlık maçıydı, ama İngiltere'den çekinmeden, korkmadan eğer turnuvada karşılaşabilirsek, onları da yenebileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. O yüzden milli takımda en iyi şekilde hazırlanacağız. Çok güzel 1.5 sene geçirdik hep beraber. İnşallah çalışıp, gidip elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ülkemizin bizimle gurur duyacağı bir takım izlettireceğiz herkese. Önemli olan hep bu turnuvalarda olabilmek. Sonuçta bir turnuva, günlük performanslar çok önemli olacak, ama bizim için turnuvada olabilmek, bir dahaki Dünya Kupası'nda olabilmek, öteki Avrupa Şampiyonası'nda olabilmek daha önemli diye düşünüyorum. 2008'i hatırlarsanız muhteşemdi. Belki daha iyilerini yapabiliriz. Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz, iyi bir jenerasyonun geldiği kesin'' diye konuştu.



İngiltere ile oynanan hazırlık maçında forma giyememesi ile ilgili konuşan Arda Turan, ''Ben her maçta oynamayı çok isterim, ama biliyorsunuz ki çok önemli başka bir maçımız vardı. Başka bir sevinç, başka bir mutluluk yaşadık. O yüzden benim için farklı bir duygu'' diye konuştu.



''FIRTINADAN SONRAKİ GÜZELLİKLER HATIRLANIR''



Kariyerindeki kupaları kazandığını, ama hayalinin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu aktaran Arda Turan, "Benim için enteresan bir seneydi. Ufak tefek sallantılar oldu. Daha az oynadım öteki senelere göre, ama biliyorsunuz fırtınadan sonraki güzellikler hep hatırlanır. Önemli olan Barcelona'da olabilmek, Barcelona'nın bir parçası olabilmek. 6 ay oynamadım ama ondan sonrası iyi olacaktır diye düşünüyorum'' şeklinde ifadeler kullandı.



''BEŞİKTAŞ HAK EDEREK ŞAMPİYON OLDU''



Spor Toto Süper Lig'de 2015-16 sezonunu şampiyon olarak bitiren Beşiktaş'ın çok iyi futbol oynadığını ve hak ederek şampiyon olduğunu söyleyen Arda Turan, ''Beşiktaş camiasını, başkanını, Şenol hocayı ve oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu, o yüzden Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Her şey keyifliydi'' dedi.