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Arda Turan Paylaştı Sosyal Medya Yerinden Oynadı!

Bаrcеlоnа'da fоrmа giyеn milli yıldızımız Arda Turan, Gаlаtаsаrаy'ın Lаziо ile оynаyаcаğı Avrupа Ligi maçı öncеsi sаrı kırmızılı еkibе dеstеk verdi

Arda Turan Paylaştı Sosyal Medya Yerinden Oynadı!

 Kişisel Instagram hesabından, geçen sezon Türk Telekom Arena'daki Beşiktaş maçında Ergin Ataman ve Saffet Ulusoy ile birlikte çekilmiş Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşan Arda Turan, altına da "sevinmek için sevmedik" ve "hep destek" mesajlarını yazdı.

ERGİN ATAMAN'A ÖVGÜ

Arda, ayrıca Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman için "büyük koç", Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Haluk Ulusoy'un oğlu Saffet Ulusoy için de "kardeş" ifadelerini kullandı.


TARAFTARDAN İLGİ GÖRDÜ

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da A Takım kaptanlığına kadar yükselen ve 2011'de ayrılıp Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan'ın bu paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
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