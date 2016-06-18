Arda Turan Milli Takım'ı bırakıyor mu?

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli yıldızlardan biri olan Arda Turan dün oynanan İspanya maçında taraftarların büyük tepkisi ile karşı karşıya kalmıştı. Top ayağına her geldiğinde ıslıklanan Arda Turan için büyük bir iddia da duayen spor adamı Şansal Büyüka'dan geldi.



"İÇERDEN BİLGİ ALDIM, ARDA TURAN BIRAKABİLİR!"



Lig TV'nin kurucusu olarak isimlendirilen ve yayıncı kuruluşun spor mecrasında her türlü katkısı olan Şansal Büyüka'dan program sırasında izleyicileri şoke eden Arda Turan açıklaması da geldi. Şansal Büyüka açıklamasında: "Arda Turan'ın Çek Cumhuriyeti maçından sonra milli takımı bırakmak isteyeceğine dair haberler geliyor, olabilir. Bu olumsuz tabloyu uzun zamandan bu yana görmedim. Kamptan gelen haberler vardı, bu durumun olacağı belliydi. Ego öne geçerse çoğu iş yanlış gidiyor" dedi.



NE OLMUŞTU?



İspanya karşısında tel tel dökülen Milli Takım'da fatura Arda Turan ve Fatih Terim'e kesilirken, seyirciler de uzun süre milli futbolcuyu yuhalamış, bunu hazmedemeyen İspanyol taraftarlar "Arda Turan, Arda Turan" şeklinde tezahüratlarla futbolcuya destek vermişti.



ARDA TURAN BARCELONA'YA NASIL TRANSFER OLDU



Belki unutanlarımız olmuştur lakin biz hemen hatırlatalım. Arda Turan futbola başladığında daha topu ilk ayağına aldığında hocaları onun ne denli iyi bir futbolcu olacağını anlamış ve büyük emeklerle onu A Takım seviyesine ulaştırmışlardı. Galatasaray'da genç yaşta kaptanlık pazubandını koluna takan Arda Turan, pubis sakatlığına yakalandığında medyanın büyük ve haksız 'özel hayata müdahale eden' haberlerinin ve yorumlarının konusu olmuştu. Futbol hayatı neredeyse bitme noktasına gelen milli futbolcu adeta küllerinden doğacağı Atletico Madrid'e transfer olduğunda herkes şaşmıştı. "Yakında döner" sözleri yükselse de Arda dönmedi, orda Süper Kupa, Lig Şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak(sakatlığı sebebiyle oynayamamıştı) gibi başarılarla göğsümüzü kabartmıştı. Arda, geçtiğimiz sezon başında 10 numarası ve önemli futbolcusu olduğu Atletico'dan daha başkanlık seçimi yapılmayan Barcelona'ya giderek ne kadar önemli bir isim olduğunu kanıtlamıştı.