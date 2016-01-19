Arda Turan'ın futbolu kadar geliri de gündemde

Sezon başında 41 milyon Euro'ya Atletico Madrid'ten dünya devi Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, markaları da peşinden koşturuyor.



4 MARKAYLA ANLAŞTI, 4 MİLYON EURO'YU CEBİNE KOYACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ocak ayında Barcelona formasını giymeye başlayan Arda, markalarla peş peşe yaptığı reklam anlaşmalarıyla da dikkat çekiyor. Reklam anlaşmaları imzaladığı Lassa Opet ve Master Card 'ın ardından Arda şimdi de Türk deri ürünlerini dünyaya tanıtacak. Kulübü Barcelona'dan yılda 8 milyon Euro kazanan Arda Turan, 2016 yılında reklam gelirlerinde de yaklaşık 4 milyon Euro para kazanacak.

BABASI SESLENDİRDİ

Arda Turan'ın Barcelona'ya transfer olmasının ardından ilk reklam anlaşmasını Türkiye'nin önde gelen lastik firmalarından Brisa, Lassa markasıyla yaptı. Barcelona'nın basketbol, hentbol, futsal ve paten hokeyi branşlarına sponsor olan Lassa, Arda'yla da 2 yıllık anlaşma imzaladı.İlk reklam filmi geçtiğimiz günlerde yayınlanan Lassa'nın reklamını Arda'nın babası Adnan Turan seslendirdi.

İKİNCİ MARKA OPET

Arda ile 2016 yılı için anlaşan ikinci marka ise Opet oldu. Henüz yayına girmeyen Opet'in reklam kampanyasında Arda Turan başrolde yer alacak ve reklam filmlerinin çekimi İstanbul ve Barcelona'da çekiliyor. MasterCard, Şampiyonlar Ligi'nde minik futbol severlerin oyuncularla el ele sahaya çıkma fırsatı tanıyan "Paha Biçilemez Sürprizler" projesinin tanıtımı için de Arda Turan ile anlaştı. Dijital mecralarda yayına giren reklam filmi 6 aylık hazırlık sürecinden sonra tamamlandı.

DERİ ÜRÜNLERİNİ TANITACAK

Yeşil sahaların ünlü ismi Arda Turan; şimdi ünlü Türk ayakkabı sektörünün tanıtım yıldızı oldu. Anlaşma ünlü futbolcunun menajeri Ahmet Bulutla imzalanırken; ünlü futbolcunun afişleri önümüzdeki günlerde dünya moda merkezlerinde boy gösterecek. İmzalanan anlaşma bir yıllık süreyi kapsıyor.

KULÜP PARA ALMIYOR

ArdaTuran'ın reklam anlaşmalarından kulübü Barcelona para kazanmıyor. Ancak Arda, kulübün sponsorları için de kamera karşısına geçiyor. Sözleşmesindeki maddelere göre aynı sektörde faaliyet gösteren markalarla anlaşma yapamıyor.





Hangi markaların tanıtım yüzü oldu

* Deri Tanıtım Grubu

* Opet

* Lassa

* Master Card

* Türkiye Finans

* Simit Sarayı

* DeFacto

* Turkcell

* Clear

* Bank of Azerbaijan

Arda'nın kulüp gelirleri

Sezon Takım Yıllık Gelir (Euro)

2004-2005 Galatasaray 50 bin

2005-2006 Manisaspor 20 bin

2006-2007 Galatasaray 100 bin

2007-2008 Galatasaray 1 milyon

2008-2009 Galatasaray 2 milyon

2011-2012 Atletico Madrid 2.5 milyon

2013-2014 Atletico Madrid 3.7 milyon

2014-2015 Atletico Madrid 3.7 milyon

2015-2016 Barcelona 8 milyon