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Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona'ya UEFA'dan şok baskın

Milli yıldızımız Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona kulübünün idmanı sırasında UEFA yetkilileri 10 futbolcuya doping testi uyguladı

Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona'ya UEFA'dan şok baskın

 UEFA yetkilileri, milli futbolcu Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona idmanına sürpriz ziyarette bulunarak 10 futbolcuyu doping testinden geçirdi.

MESSI HARİÇ HERKES GEÇTİ

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Messi haricinde Neymar ve Suarez gibi iki formda yıldız da doping testinden geçirilirken, UEFA tarafından çağrılan diğer isimler; Ter Stegen, Pique, Busquets, Iniesta, Bartra, Jordi Alba, Sergi Roberto ve Mathieu oldu.

BASKIN HAVASI YARATTI

Atletico Madrid maçı öncesi yapılan bu ziyaret bir nevi baskın havası yaratsa da oyuncular istenen tüm numuneleri verdi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Messi'nin geçtiğimiz sezon sürekli beni çağırıyorlar tepkisi sonrası bu teste çağrılmaması da dikkat çeken unsurlardan biri oldu.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Öte yandan İspanya Kral Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Barcelona ile Valencia
Sevilla ile de Celta Vigo eşleşti.
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BarcelonaArda Turan
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