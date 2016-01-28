Arda Turan'ın Atletico Madrid Heyecanı

Barcelona'nın milli oyuncusu Arda Turan, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında eski takımı Atletico Madrid ile yapacakları maç öncesinde heyecanlı olduğunu söyledi.

Barcelona Kulübünün resmi televizyonu Barça TV'ye açıklamada bulunan Arda, "Kalbim için çok özel bir hafta ama aklım için 3 puan almamız gereken, farkı açıp, liderliğimizi koruyacağımız bir maç olacak" dedi.

Maçın keyfini çıkarmak istediğini kaydeden deneyimli futbolcu, "Maçtan önce ve sonra benim için heyecanlı ve özel bir durum olacak ancak karşılaşma sırasında benim için normal, keyifli bir maç olacak. Futbolda bu anların keyfini çıkarmaktan yanayım. İnşallah cumartesi günü de kazanarak keyfini çıkaracağız" diye konuştu.

Arda Turan, Barcelona-Atletico Madrid maçlarının zorlu geçtiğini vurgulayarak, "Bu tür maçlar her zaman zor olmuştur. Yine zor olacaktır ama biz kendi futbolumuzu oynayıp sahamızdaki maçı kazanmak istiyoruz. Mutlaka ki zor geçecektir" ifadelerini kullandı.

Eski takımının kendisi dahil birçok oyuncuyu kaybetmesine rağmen çok iyi durumda olduğunu anlatan Arda, "Benim dışımda birçok oyuncuyu da kaybetmelerine rağmen sistemlerinden, oyun anlayışlarından asla vazgeçmediler. Bir stilleri var. İki kulvarda da çok iyi devam ediyorlar. Saygı duyulacak bir iş yapıyorlar. Her zaman saygıyı hak ediyorlar" şeklinde görüş belirtti.

Fiziksel ve zihinsel anlamda durumunun iyi olduğuna vurgu yapan Arda, "Gayet iyi durumdayım. Takımın bir parçası olduğumu hissediyorum. Bu takımla birçok kupa kazanacağımızı hissediyorum. Bu da lig kupasını kazanmak için önemli dönemeçten biri olacak. Fiziksel ve zihinsel olarak kendimi çok iyi hissediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Atletico Madrid'de 4 sezon oynadıktan sonra Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, 30 Ocak'ta oynanacak maçta eski takımına karşı ilk kez oynama fırsatı bulacak.

İspanyol basını karşılaşma öncesi Arda Turan'a özel ilgi gösterirken, gelen tüm röportaj taleplerini geri çeviren Barcelona, futbolcusunun sadece kulüp televizyonuna konuşmasını istedi.