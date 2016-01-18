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Arda Turan'ın asisti mest etti

Barcelona-Athletic Bilbao maçında 46. dakika'da Messi'nin yerine oyuna giren arda yaptığı asist ile taraftarları mest etti

Arda Turan'ın asisti mest etti
 Arda'nın ikinci yarıda Messi'nin yerine girdiği ve nefis bir asist yaptığı maçta Barça, Athletic Bilbao'yu 6-0 mağlup etti.
ARDA ORTALADI SUAREZ AFFETMEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Messi'nin yerine oyuna giren Arda Turan, Suarez'e çok şık bir asist yaptı. Sağ kanatta topla buluşan Arda, ceza sahasına hareketlenen Luis Suarez'e nefis bir pas çıkardı. Luis Suarez de topu göğsüyle nefis bir biçimde kontrol edip, topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 5-0

İKİNCİ ASİST

Arda Turan, böylece Barcelona'daki ikinci lig maçında da asist yapmış oldu.

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BarcelonaAthletic Bilbao
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