Arda Turan'ın asisti mest etti



Arda'nın ikinci yarıda Messi'nin yerine girdiği ve nefis bir asist yaptığı maçta Barça, Athletic Bilbao 'yu 6-0 mağlup etti.

ARDA ORTALADI SUAREZ AFFETMEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Messi'nin yerine oyuna giren Arda Turan, Suarez'e çok şık bir asist yaptı. Sağ kanatta topla buluşan Arda, ceza sahasına hareketlenen Luis Suarez'e nefis bir pas çıkardı. Luis Suarez de topu göğsüyle nefis bir biçimde kontrol edip, topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 5-0

İKİNCİ ASİST