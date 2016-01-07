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Arda Turan ilk maçında hayran bıraktı

Arda Turan Barcelona forması ile resmibir maçta ilk kez Nou Camp çimlerine bastı, maçın ilerleyen dakikalarında attığı çalımlar ile taraftarın gönlünü kazandı

Arda Turan ilk maçında hayran bıraktı

 Barcelona, Kral Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Espanyol'u 4-1 mağlup etti.

ARDA İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI

Bu maçın bir başka önemi de Milli futbolcumuz Arda Turan'ın da ilk kez Barcelona forması ile sahaya çıkmasıydı.

ATTIĞI ÇALIMLA KLASINI GÖSTERDİ

67 dakika sahada kalan Arda Turan, karşılaşmanın ikinci yarısında kendi yarı alanında topla buluştuğu anda yaptığı hareketlerle Barcelona formasının ağırlığını kaldıracak yetenekte ve düzeyde olduğunu ispatladı.

Arda Turan'ın iki rakibinin adeta içinden geçtiği bu pozisyon tribünlerden de alkış aldı.

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Arda Turan
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