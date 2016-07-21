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Arda Turan gidiyor mu? Teknik direktör Enrique açıkladı!

Barcelona teknik direktörü Luis Enrique, milli yıldız Arda Turan'ın takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili dedikodulara son noktayı koydu ve ''Arda'ya güvenim tam. Performansından çok memnunum. Barcelona'da oynamaya devam edecek.'' dedi.

Arda Turan gidiyor mu? Teknik direktör Enrique açıkladı!

 Luis Enrique, yeni sezon öncesi düzenlenen ilk basın toplantısında yaptığı açıklamada, Arda Turan'ın Barcelona'ya transfer olduğundan bu yana aşama kaydettiğini belirterek, "Arda'ya güvenim tam. Performansından çok memnunum. Barcelona'da oynamaya devam edecek. Saha içi ve dışında özel, farklı özelliklere sahip bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'a performansıyla ilgili yöneltilen eleştirilere cevap veren İspanyol teknik adam, "İlk yıl her zaman zordur. Transfer olduktan sonra uzun süre oynamadı. Buna rağmen performansını takdir ediyorum. Michael Laudrup'un ilk yılını ve Luis Suarez'in ilk zamanlarını hatırlayın. Onlar da gol atamamak ve fazla kilolar gibi nedenlerden dolayı eleştirilmişti. Futbolcular makine değildir. Arda, kaliteli bir futbolcu ve yeni sezonda performansını artıracağına eminim." değerlendirmesinde bulundu. Forvete takviye istiyor.

Brezilyalı sağ bek oyuncusu Dani Alves'in takımdan ayrılarak İtalyan ekibi Juventus'a gitmesinin kendisi için sürpriz olduğunu aktaran Enrique, forvet hattına bir transfer yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

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