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Arda Turan Espanyol Kadrosuna Alındı

Barcelona'da cezanın kalkmasının ardından milli yıldızımız Arda Turan Espanyol kadrosunda kendisine yer buldu

Arda Turan Espanyol Kadrosuna Alındı

 Temsilcimiz Arda Turan İspanya Kral Kupası’nda oynanacak olan Espanyol maçında ilk defa takımının formasını giyecek.Barcelona Teknik Direktörü Louis Enrique, yıldız oyuncuyu Espanyol maçının 18 kişilik kadrosuna dahil etti.

Barcelona’nın transfer yasağından mağdur olan iki futbolcu Arda Turan ve Aleix Vidal, Enrique’nin görev vermesi durumunda Espanyol karşısında ilk maçlarına çıkacaklar.

İşte Barcelona’nın açıkladığı Espanyol kadrosu:

Ter Stegen, Masip, Piqué, Rakitic, Sergio, Dani Alves, Arda Turan, A.Iniesta, Suárez, Messi, Neymar Jr, Mascherano, Bartra, Munir, Jordi Alba, Aleix Vidal, Vermaelen, Mathieu.

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